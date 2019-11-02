Xiaomi выпустила индукционную плиту за доступные деньги

Компания Xiaomi выпустила новую индукционную плиту Mi Induction Cooker C1. Устройство компания уже традиционно представила на фирменной краудфандинговой платформе.

Как передает Gizmochina.com в арсенале Xiaomi есть и другие интересные предметы бытовой техники. В частности, производитель выпустил рисоварку Mi Rice Cooker, которая стоит 299 юаней (это 42 доллара или тысяча гривен).

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Чем интересна плита? Плита имеет 6 различных режимов приготовления пищи. При чем выбрать нужный режим можно с помощью одного нажатия.

Цена очень доступная

На лицевой стороне устройства размещен дисплей и кнопка контекстного меню для выбора функций, среди которых кастрюля, жаркое, приготовление пищи, жарка, суповая каша, кипяток.

Цена. Mi Induction Cooker C1 стоит 119 юаней (это всего 17 долларов или 410 гривен).

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