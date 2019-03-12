Xiaomi выпустила интересные часы

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Xiaomi выпустила интересные часы
Xiaomi выпустила интересные часы

Китайская компания Xiaomi представила на краудфандинговой платформе Youpin свои новые часы под названием Ultratime Zero Quartz. Он получил одну стрелку и мраморный циферблат.

Правда, Xiaomi на производила эти часы. Производством занималась компания-партнер Beijing Taihuo Red Bird Technology Co., Ltd.

Что интересного имеет новинка. Это механические часы, на дизайн которых вдохновил "солнечный циферблат".

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Новинка получила стальной корпус толщиной 9 мм. Циферблат изготовлен из настоящего мрамора имеет диаметр 42 мм. Часы покрыты искусственным сапфировым стеклом.

Цена. Новинка оценена в 1080 юаней (это 160 долларов или 4200 гривен).

Xiaomi випустила цікавий годинник
Циферблат сделан из мрамора

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Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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