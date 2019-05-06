Xiaomi выпустила оригинальный зонтик: особенности

Китайский бренд Xiaomi продолжает выпускать интересные, но нетипичные для компании, продукты. На этот раз наше внимание привлек зонтик под названием Empty Valley Automatic Umbrella.

Как пишет gagadget.com, новинка сделана из алюминиевого сплава и водоотталкивающего материала.

Ручка зонта оборудована кнопкой, которая автоматически открывает и закрывает его. Диаметр новинки – 102 см, высота – 62 см.

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Чем интересен. Особенностью новинки можно назвать ее конструкцию, которая, по словам инженеров, стойкая к сильному ветру. Также он очень компактен – он весит 412 граммов, а в сложенном состоянии имеет компактные габариты: 32 см в длину и 5,8 см в диаметре.



Зонт рассчитан на двух человек

Разработчик утверждает, под их зонтиком спокойно могут поместиться два человека.

Цена. Новинка уже доступна для покупки на сайте компании. Ее цена составляет 7,28 доллара (около 200 гривен).

В сложенном состоянии он очень компактен

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