Xiaomi выпустила оригинальный зонтик: особенности

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Xiaomi выпустила оригинальный зонтик
Xiaomi выпустила оригинальный зонтик / xiaomiyoupin.com

Китайский бренд Xiaomi продолжает выпускать интересные, но нетипичные для компании, продукты. На этот раз наше внимание привлек зонтик под названием Empty Valley Automatic Umbrella.

Как пишет gagadget.com, новинка сделана из алюминиевого сплава и водоотталкивающего материала.

Ручка зонта оборудована кнопкой, которая автоматически открывает и закрывает его. Диаметр новинки – 102 см, высота – 62 см.

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Чем интересен. Особенностью новинки можно назвать ее конструкцию, которая, по словам инженеров, стойкая к сильному ветру. Также он очень компактен – он весит 412 граммов, а в сложенном состоянии имеет компактные габариты: 32 см в длину и 5,8 см в диаметре.

Empty Valley Automatic Umbrella.
Зонт рассчитан на двух человек

Разработчик утверждает, под их зонтиком спокойно могут поместиться два человека.

Цена. Новинка уже доступна для покупки на сайте компании. Ее цена составляет 7,28 доллара (около 200 гривен).

Empty Valley Automatic Umbrella.

В сложенном состоянии он очень компактен

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Гаджеты
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