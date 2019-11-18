Xiaomi выпустила собственную электронную книгу: чем интересен продукт

Китайский производитель Xiaomi представила новый интересный продукт — это фирменная электронная книга eBook Reader. Девайс получил антибликовое покрытие, поэтому книгу можно читать даже под прямыми солнечными лучами.

Как пишет издание gizmochina, устройство получило чернильный экран E-Ink. Производитель обещает, что может обеспечить плотность пикселей 212 PPI.

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Что еще известно?

Xiaomi eBook Reader оснащена LED подсветкой, которая поддерживает 24 степени затемнения, обеспечивая необходимую яркость при чтении книг и в помещении, и на улице при дневном свете.

За производительность отвечает четырехъядерный процессор Allwinner с тактовой частотой 1,8 ГГц. Он работает в паре с гигабайтом оперативной памяти и 16 ГБ встроенной.

Xiaomi eBook Reader может работать несколько недель на одном заряде

Устройство работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Предусмотрена поддержка TXT-файлов EPUB и PDF. Емкость батареи составляет 1800 мАч, чего должно хватить на несколько недель в режиме ожидания.

Цена

Xiaomi eBook Reader компания традиционно представила краудфандинговой платформе Youpin. Цена составляет 579 юаней – это 83 доллара или чуть больше 2 тысяч гривен.

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