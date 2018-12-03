Xiaomi выпустила умный дверной звонок: что он умеет

После того, как компания Xiaomi презентовала звонок Mijia Smart Door Lock, на площадке коллективного финансирования появилась еще одна интересная вещь компании – интеллектуальный дверной звонок Zero Intelligent Video Doorbell.

Об этом пишет gizchina.

Этот дверной звонок имеет несколько функций. Так, он может на расстоянии трех метров определять личность человека, записывать видео активности и отправлять его хозяину.

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Аппарат поддерживает фирменную технологию распознавания лиц. также определенных людей можно занести в базу, таким образом звонок будет определять, кто стоит перед дверью, и отправлять информацию об этом владельцу.



Звонок имеет камеру

Новинка от Xiaomi имеет детский режим, который может быть полезен в том случае, если ребенок остается дома один. При его активации звонки в дверь переадресовываются на экраны смартфонов родителей, чтобы те были точно уверены, что стоящий перед дверью человек заслуживает доверия. Также родители через ассоциированную связь с Xiaomi Mi Bluetooth Speaker могут дать голосовое указание ребенку открыть или, наоборот, ни в коем случае не открывать дверь.



Новинка от Xiaomi имеет детский режим

В устройстве предусмотрена еще одна функция, которая будет использоваться для безопасности ребенка. Она меняет детский голос на голос взрослого при ответе.

Цена устройства на китайском рынке составляет 29 долларов (800 гривен).

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