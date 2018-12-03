Xiaomi выпустила умный дверной звонок: что он умеет

12 Читати новину українською
Дверной звонок от Xiaomi
Дверной звонок от Xiaomi / Фото из открытых источников

После того, как компания Xiaomi презентовала звонок Mijia Smart Door Lock, на площадке коллективного финансирования появилась еще одна интересная вещь компании – интеллектуальный дверной звонок Zero Intelligent Video Doorbell.

Об этом пишет gizchina.

Этот дверной звонок имеет несколько функций. Так, он может на расстоянии трех метров определять личность человека, записывать видео активности и отправлять его хозяину.

Читайте также: Android-устройства получат "магию Apple"

Аппарат поддерживает фирменную технологию распознавания лиц. также определенных людей можно занести в базу, таким образом звонок будет определять, кто стоит перед дверью, и отправлять информацию об этом владельцу.

Zero Intelligent Video Doorbell
Звонок имеет камеру 

Новинка от Xiaomi имеет детский режим, который может быть полезен в том случае, если ребенок остается дома один. При его активации звонки в дверь переадресовываются на экраны смартфонов родителей, чтобы те были точно уверены, что стоящий перед дверью человек заслуживает доверия. Также родители через ассоциированную связь с Xiaomi Mi Bluetooth Speaker могут дать голосовое указание ребенку открыть или, наоборот, ни в коем случае не открывать дверь.

Zero Intelligent Video Doorbell.
Новинка от Xiaomi имеет детский режим

В устройстве предусмотрена еще одна функция, которая будет использоваться для безопасности ребенка. Она меняет детский голос на голос взрослого при ответе.

Цена устройства на китайском рынке составляет 29 долларов (800 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
2 декабря 20:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
589
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
2 декабря 16:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 858
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
1 декабря 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
8506
Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
1 декабря 14:02 Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
Блог Медіа 348
ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 ноября 12:08 ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
198
5 самых интересных блогеров-геймеров YouTube
28 ноября 18:02 5 самых интересных блогеров-геймеров YouTube
238
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук