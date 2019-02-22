YouTube вляпался в скандал с детским порно

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Компания YouTube попала в скандал
Компания YouTube попала в скандал / nintendo.ru

Компания YouTube попала в скандал из-за подтекста в некоторых видео. Как утверждает блоггер Мэтт Уотсон, на первый взгляд обычное видео с детьми может стать объектом внимания педофилов.

Эту информацию передает издание The Verge.

Так, под некоторыми роликами педофилы ставят тайм-коды с изображениями, которые, на их взгляд, имеют сексуальный подтекст. Более того, там они даже обмениваются контактами и ссылками.

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Обычный человек не увидит ничего подозрительного под этими роликами. Это может быть видео, где дети занимаются гимнастикой, играют в игры на пляже, едят мороженое или позируют перед зеркалом.

Дров в огонь подкидывает и услуга YouTube, которая подбрасывает тематические видео зрителям. Таким образом педофил, посмотрев одно видео, получает исключительно детский контент.

Реакция YouTube

Любой контент, включая комментарии, который подвергает опасности несовершеннолетних, является отвратительным, и у нас есть четкая политика, которая запрещает это. Нас ждет большая работа по улучшению ситуации и выявлению злоупотреблений,
– прокомментировали ситуацию в YouTube.

Блогер возмутился еще и из-за рекламы, транслируемой с этими видео. А там можно было увидеть бренды McDonald's, Lysol, Disney, Reese's тому подобное.

Однако, из-за огласки Disney перестала рекламироваться на платформе. От рекламы отказались и компании Epic Games и Nestlé, а компания Peloton попросила администрацию YouTube расследовать данную ситуацию.

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Теги: Техно Новости Техно YouTube Интернет
Источник: 24 Канал
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