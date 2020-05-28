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Замена смартфону: Qualcomm анонсировала легкие XR-очки

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / appigniter

Ранее директор Qualcomm рассказывал, что к 2022 году смартфоны в привычном понимании исчезнут и на их место придет новый тип гаджетов. Похоже, компания перешла от слов к действиям. Qualcomm анонсировала программу тестирования гарнитур нового поколения со смартфонами и отметила, что массовое появление компактных XR-очков состоится уже в следующем году.

 

24 канал уже отмечал, что быстрое появление таких гаджетов спровоцировано быстрым развитием сетей 5G, которые расширят возможности смартфонов, а также различных аксессуаров, включая устройства смешанной реальности.

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Qualcomm Technologies объявила очередной этап партнерства с глобальными операторами, а также производителями смартфонов и устройств с функциями виртуальной и дополненной реальности. По заверениям компании, потребительские XR-очки станут доступны пользователям уже в 2021 году.

О планах по реализации поддержки фирменными устройствами новых аксессуаров сообщили такие бренды, как ASUS, Black Shark, OnePlus, OPPO, Smartisan, vivo и ZTE.


Рынок заполнят разнообразные XR-очки от разных производителей

Как работают XR-очки

Легкие XR-очки подключаются кабелем USB Type-C к 5G-смартфону на базе мобильных платформ Qualcomm Snapdragon 855 и Snapdragon 865. Аксессуар, по заявлению разработчиков, "открывает новые горизонты эффекта погружения", благодаря поддержке мобильных сетей пятого поколения смартфоны обеспечивают широкую полосу пропускания и низкую задержку, необходимые для создания эффектов смешанной реальности.


Уже совсем скоро мы сможем испытать XR-очки в действии

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Как тестируют новые гаджеты

В программу Qualcomm XR Optimized Certification Program входят следующие тесты:

  • Производительность отслеживания движений головы с шестью степенями свободы (6DoF) на очках и смартфоне
  • Проверка калибровки дисплея очков
  • Проверка задержки реакции на действия пользователя для очков и смартфона
  • Проверка температурного режима и энергопотребления для очков и смартфона
  • Взаимная совместимость очков и смартфона
  • По мнению участников программы, уже в следующем году увидеть "новую реальность" сможет каждый владелец совместимого с очками гаджета.
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Qualcomm Гаджеты
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