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Новая функция в Privat24: можно записаться на прием к врачу

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Новая функция в Privat24 / kyivpost.com

Сервис электронной записи к врачу DOC.ua вместе с "Приватбанком" запустили совместную услугу. Отныне, на прием к врачу можно записаться с помощью мобильного приложения Privat24.

Об этом говорится на сайте "Приватбанка". Обновленная версия приложения Privat24 для iOS и Android.

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Как работает услуга

Клиент оставляет заявку в приложении, после этого оператор DOC.ua должен перезвонить и поможет подобрать нужного специалиста в частной клинике, обращая внимание на отзывы и рейтинг врачей.

"Консультанты сервиса подберут лучшего врача, лишив пользователей потребности изучать комментарии в интернете. Поэтому процедура выбора специалиста и записи займет буквально несколько минут", – объяснила руководитель направления развития E-commerce продуктов "Приватбанка" Кристина Кармазина.

Важно, что служба поиска врача является бесплатной, клиент платит только в клинике после оказания услуг.

Этот сервис также гарантирует конфиденциальность, ведь персональные данные используют только для записи к врачу.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Интернет Приватбанк
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