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Zero Zero представила необычный бикоптер с "птичьими" крыльями

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Компания Zero Zero выпустила бикоптер / Zero Zero

Многие модели беспилотников выполнены по схожей конструкции – плоская рама с четырьмя электродвигателями. Британская компания Zero Zero Robotics представила альтернативное решение.

Летательный аппарат V-Coptr Falcon получил оригинальную конструкцию крыльев с меньшим количеством моторов. При этом аппарат не только не потерял в характеристиках, но и продемонстрировал значительное время автономной работы в воздухе, – сообщает Igeekphone.

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Особенности новинки

В отличие от классических квадрокоптеров, сложная модель имеет не четыре, а два двигателя. Для удобства транспортировки крылья и подвижные элементы модели в "походном" положении убираются в корпус. Несмотря на сокращение количества приводов, новинка, по заявлению производителя, может продержаться в воздухе до 50 минут на одном заряде аккумулятора. Дальность управляемого полета модели составляет до 7 километров от оператора.

Благодаря продвинутой навигационной системе аппарат способен составлять карту окружающего пространства и избегать столкновений с препятствиями. Программные алгоритмы позволяют дрону сопровождать людей или другие движущиеся объекты в автоматическом режиме. Предусмотрена и функция программирования маршрута. V-Coptr Falcon оснащен 12-мегапиксельной камерой с функцией записи видео 4K в 30 fps со стабилизацией.

Анонс бикоптера V-Coptr Falcon

Цена

Новинка уже доступна для предварительного заказа на сайте разработчика по цене 699 долларов (999 долларов после 31 декабря), старт продаж запланирован на февраль 2020 года.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты авиация
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