6 интересных девайсов Xiaomi до 2 тысяч гривен

Продукция китайской компании Xiaomi очень популярна в Украине. Это качественные девайсы, которые обычно стоят ниже, чем аналоги. Но и здесь можно сэкономить. Техно 24 подготовил для вас подборку гаджетов Xiaomi, которые сейчас можно купить со скидкой.

Умная зубная щетка Xiaomi SO White EX3

Цена: 13,84 доллара (340 гривен)

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Эта умная электронная щетка поддерживает три режима чистки зубов.

Стандартный режим с частотой звуковых колебаний 31 000 раз в минуту для глубокой чистки ротовой полости.

Мягкий режим с частотой звуковых колебаний 27 000 раз в минуту для чувствительных десен.

Третий режим – это чередование двух предыдущих функций.

Xiaomi SO White оснащена специальными щетинками DuPont, которые легко проникают в межзубные промежутки и эффективно удаляют остатки пищи.



Xiaomi SO White EX3 комфортно сидит в руке

Еще одно преимущество щетки – компактность и комфорт в руке. Ведь Xiaomi SO White весит всего 50 граммов, поэтому ее удобно держать в руке.

Зубная щетка работает от встроенной батареи. Заряда хватает почти на месяц. А для подзарядки в комплект поставки входит беспроводная зарядная док-станция. Девайс получил защиту от влаги по стандарту IPX7.

Xiaomi mi Band 4

Цена: 24,99 доллара (615 гривен)

Это без преувеличения легендарный девайс. Начиная с первой серии, популярность этой линейки не снижается. Если хотите купить этот гаджет со скидкой, то можете заказать его здесь.

Напомним, что Mi Smart Band 4 получил большой AMOLED-дисплей диагональю 0,95 дюйма. Фитнес-трекер имеет немало функций для отслеживания активности пользователя: подсчет шагов, мониторинг сна, ритма сердцебиения.



Xiaomi mi Band 4 – очень популярен среди украинцев

Устройство имеет защиту от воды по стандарту 5 ATM, поэтому выдерживает погружение в воду на глубину до 50 метров. Следовательно, браслет распознает 5 различных стилей плавания и 12 видов других физических активностей.

Хоть экран и его яркость увеличены, однако трекер сохранил длительное время автономной работы – до 20 суток.

Смарт-камера Xiaomi Mijia xiaobai

Цена: 54,70 доллара (1 347 гривен)

Это маленькая камера, которая может заменить сразу несколько отдельных средств наблюдения. Ведь ее модуль способен двигаться и горизонтально, и вертикально, фиксируя все происходящее в помещении.

Камера работает на базе искусственного интеллекта, то есть может изучать пользователя, приспосабливаться к его привычкам и тому подобное. Это дает возможность реагировать и отправлять сообщения владельцу не при каждом зафиксированном движении, а только при обнаружении незнакомых лиц, которых камера раньше не видела, а также при нестандартном поведении, непривычных движениях.



Xiaomi Mijia xiaobai может заменить несколько средств наблюдения

Камера видеонаблюдения снимает видео в режиме Full HD. Она оборудована микрофоном и динамиком, а также поддерживает функцию ночного видения.

Девайс можно синхронизировать со смартфоном с помощью специального приложения. Интересно, что у смартфонов на базе Android есть возможность свернуть окно видео до компактных размеров и продолжить работу на мобильном устройстве. Правда, удаленный мониторинг возможен только через Wi-Fi.

Рюкзак Mi Casual Daypack

Цена: 6,14 доллара (151 гривен)

Недорогой, но практичный рюкзак пригодится и во время путешествия, и для работы или спорта. Его вместимость составляет 10 литров. Также он имеет три внешних отделения, что позволяет держать нужные вещи под рукой.

Mi Casual Daypack изготовлен из прочной и устойчивой к внешним воздействиям ткани, которая не подвержена выгоранию или изнашиванию. Также эта ткань устойчива к проколам и порезам.



На выбор – 11 цветов рюкзака

Рюкзак оснащен мягкими плечевыми ремнями, которые регулируются по длине. А благодаря специальной S-образной форме ремней вес равномерно распределяется, чтобы вы не чувствовали усталость или дискомфорт.

В общем, на выбор у покупателя сразу 11 вариантов цвета.

Xiaomi mi AirDots TWS Bluetooth

Цена: 31,06 доллара (764 гривны)

Эти стильные беспроводные наушники уже успели себя хорошо зарекомендовать среди пользователей. Они удобно размещаются в ухе. Подключение происходит через Bluetooth 5.0, при этом автоматическая синхронизация с девайсом срабатывает за считанные секунды.

Эти наушники получили максимальные 7.2 мм динамики, которые прекрасно воспроизводят мощные басы и широкий диапазон средних и высоких частот. А интеллектуальная технология шумоподавления DSP убирает посторонние шумы.

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Емкость аккумулятора Xiaomi Redmi AirDots составляет 40 мА/ч, то есть девайс может проработать на одном заряде до 4 часов. Если воспользоваться кейсом для подзарядки, то срок автономной работы можно увеличить до 12 часов.

Кстати, эти наушники очень просты в эксплуатации, там есть только одна универсальная кнопка на каждом наушнике, постукиванием на которую можно переключать треки, принять или отклонили вызов и тому подобное.

Xiaomi Mi Box S

Цена: 54,96 доллара (1 352 гривны)

Приставка работает на 4-ядерном процессоре ARM Cortex-A53 64bit в паре с 2 ГБ памяти и графикой Mali-450. Это позволяет обеспечить быструю и стабильную работу. Эта TV-приставка справится даже с "тяжелым" контентом и приложениями.

Mi Box S поддерживает технологию 4K HDR, которая обеспечивает обработку видео с разрешением 4K (3840x2160 пикселей).



TV-приставка Xiaomi Mi Box S

Работает приставка под управлением операционной системы Android 8.1, следовательно, пользователю доступны многие сервисы Google. Более того, Xiaomi Mi Box S поддерживает работу голосового помощника Google Assistant, поэтому с ней можно "общаться".

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