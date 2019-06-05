Samsung працює над технологією 6G

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Samsung працює над технологією 6G
Samsung працює над технологією 6G / itc.ua

Компанія Samsung Electronics почала вивчати телекомунікаційну мережу шостого покоління. Для цього компанія запустила новий дослідницький центр.

Як пише видання Korea Herald, основу центру склали співробітники, які займалися мережами 5G.

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Деталі. Samsung сформувала Центр досліджень передових комунікацій під управлінням Samsung Research. Після запуску технологій п’ятого покоління технічний компанія розширила групу з дослідження телекомунікацій до рівня центру.

Samsung Research, поряд з мережею 6G, відповідає за дослідження і розробки в галузі штучного інтелекту і робототехніки.

Коли запрацює. У квітні 2019 року Південна Корея стала першою країною, яка почала комерційну експлуатацію мобільного зв’язку п’ятого покоління. Стандарт 6G має прийти на зміну 5G. Та відбудеться це не скоро. За прогнозами, нове покоління телекомунікаційної мережі запрацює не раніше 2025 року.

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Теги: Техно Samsung Інтернет Новини Техно 5G
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