Samsung Galaxy A8s: характеристики інноваційного смартфона з'явились в мережі

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Samsung Galaxy A8s: характеристики
Samsung Galaxy A8s: характеристики / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилися подробиці щодо нового смартфона компанії Samsung – Galaxy A8s, який виробник поки не представив офіційно. Відзначимо, пристрій повинен одним із перших отримати інноваційний дисплей із вирізом під фронтальну камеру.

Про це повідомляє ресурс AllAboutSamsung.

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Samsung Galaxy A8s оснащується 6,39-дюймовим дисплеєм Infinity-O з роздільною здатністю Full HD + виробництва китайської компанії BOE, 24-мегапіксельною фронтальною камерою у вирізі екрана діаметром 6,7 міліметра, а також потрійною основною камерою на 24 + 5 + 10 Мп. Також новинка отримала акумулятор ємністю 3 400 міліампер годин.

Samsung Galaxy A8s
Рендери смартфона Samsung Galaxy A8s

Апаратною основою пристрою стали процесор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картками формату microSD об'ємом до 512 ГБ. Розміри Samsung Galaxy A8s становлять 159,11 x 74,88 х 7,38 міліметра.

За попередніми даними новинку представлять вже в грудні, а у продаж вона надійде в січні 2019 року.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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