Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили офіційно: характеристики і ціна

Компанія Samsung організувала провела презентації та офіційно представила свій новий флагманський смартфон Galaxy Note10. Він отримав трендову "дірку в екрані", а також підтримку фірмового стилуса.

Дисплей. Samsung Galaxy Note10 отримав великий Dinamic AMOLED-дисплей розміром 6,3 дюйма. Екран смартфона виконаний за технологією Infinity-O, тобто фронтальну камеру розмістили в спеціальному отворі на дисплеї. Таке рішення дає змогу збільшити робочу площу екрана до 94,2% та позбутися від "чубчика".

Читайте також: Презентація Samsung Galaxy Note10: онлайн-трансляція

Дизайн. Головною і найпомітнішою зміною в дизайні став обтікаючий дисплей та відсутність рамок. Окрім того, новинка отримала оптичний сканер відбитків пальців, який вбудували під дисплей. Зауважимо, таку ж технологію використали й у лінійці Galaxy S10.

Від випадкових подряпин і ударів дисплей і задня кришка смартфона прикриті загартованим склом Gorilla Glass 6, а корпус захищений від води і пилу за стандартом IP68.



Samsung Galaxy Note10 та Samsung Galaxy Note10+

Основні характеристики. Samsung Galaxy Note10 отримай найновіший процесор Qualcomm Snapdragon 855 Plus (або Exynos 9825, в залежності від регіону продажів). За графічні можливості флагмана відповідає відеоприскорювач Mali-G72 MP12. Фірмова технологія Game Booster задіє нейронний блок смартфона (NPU) для оптимізації роботи ігрових додатків.

Також апаратну частину смартфона склали 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудоване сховище на 256 ГБ.

За автономність новинки відповідає батарея ємністю 3600 мАг. Функція швидкої зарядки потужністю 45 Вт дасть можливість повністю зарядити смартфон всього за 30 хвилин.



Samsung Galaxy Note10 представили офіційно

Підтримується і функція реверсивної бездротової зарядки, за допомогою якої можна поділитися енергією з іншими смартфонами і аксесуарами.

Читайте також: Samsung офіційно представила розумний годинник Galaxy Watch Active2: характеристики і ціна

Камери. Що стосується камер, то Samsung Galaxy Note10 отримає стандартний модуль з 12-мегапіксельним сенсором, надширококутний модуль з 16-мегапіксельним сенсором і телефото модуль з 12-мегапіксельним сенсором. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 10 Мп.

Крім того, південнокорейський виробник представив просунуту версію смартфона – Samsung Galaxy Note10 Plus.

Основні характеристики. Основні відмінності "старшої" версії від базової – кількість камер, обсяг оперативної та вбудованої пам'яті, а також збільшена ємність акумулятора (4300 мАг) та збільшений дисплей – 6,75 дюйма. В Galaxy Note10 Plus доступний обсяг оперативки 12 ГБ, а вбудоване сховище може здивувати 1 ТБ.



Samsung Galaxy Note10 на деяких ринках підтримуватиме 5G

Основна камера Galaxy Note10 + отримала відразу чотири датчика – удвічі більше, ніж у Note9. Основний 12-мегапіксельний сенсор оснастили об'єктивом із змінною діафрагмою (f / 1.5 - f / 2.4), допоміжний з аналогічною роздільною здатністю отримав телеоб'єктив з дворазовим оптичним зумом, ще один на 16 Мп – ширококутну оптику. Завершує комбінацію 3D ToF-модуль для вимірювання глибини об'єктів в кадрі.

У списку додаткових опцій зйомки – просунута функція стабілізації Advanced Super Steady, можливість накладення ефектів в режимі Live Focus, технологія акцентування на зазначеному джерелі звуку Zoom-in Mic, вбудований в прошивку відеоредактор, можливість запису екрану з ефектом "картинка в картинці", створення AR -ефекту для зображень і відео, а також 3D-макети, які легко зробити за допомогою ToF-датчика в старшій моделі.

Дата виходу та ціна. Попередні замовлення на новинку можна зробити вже з 8 серпня. В Україні новинка буде доступна за ціною від 31 999 гривень.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно