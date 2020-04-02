Samsung купувуватиме свої ж смартфони у користувачів за півціни

Samsung запустила тестову програму зворотного викупу своїх же смартфонів у користувачів. Компанія обіцяє заплатити 50% роздрібної ціни пристрою, якщо власник здасть його назад протягом двох років.

Наразі дія програми Samsung поширюється лише на смартфони флагманської лінійки Galaxy S 2020 року, та й географія її доступності поки обмежується лише ринками Північної Америки. Однак, якщо вона покаже себе як досить ефективний спосіб залучення покупців, не виключено, що її запустять і в інших країнах.

Цікаво Нові мікросхеми Samsung збільшать автономність бездротових навушників

Детальніше про акцію

Метою, яку ставить перед собою Samsung, є саме залучення споживачів. Справа в тому, що попит на Galaxy S20 майже у всіх країнах світу виявився відчутно нижчим, ніж свого часу на Galaxy S10. На це вплинула складна епідеміологічна ситуація у світі, викликана пандемією коронавірусу. Через це багато хто з тих, хто могли б собі дозволити свіжий флагман від Samsung, змінили пріоритети і стали думати вже не про покупку нової техніки, а про власне виживання, що в поточних умовах більш ніж виправдано.



Наразі програма діятиме в тестовому режимі

Програма зворотного викупу Galaxy S20, незважаючи на удавану подібність, насправді не має нічого спільного з трейд-іном. По-перше, виплати по трейд-іну розраховуються індивідуально в кожному конкретному випадку, а при викупі Samsung обіцяє суворо фіксовану суму в розмірі 50% від ціни.

По-друге, трейд-ін дозволяє здавати пристрої практично в будь-якому стані, а Samsung вимагає, щоб здаються апарати були у відмінному стані, допускаючи при цьому лише природний знос. По-третє, програма зворотного викупу, на відміну від трейд-іну, дозволяє отримати реальні гроші без необхідності купувати новий смартфон.

Що отримає Samsung

Насправді запуск програми зворотного викупу – це навіть більше знакова подія для ринку, ніж може здатися на перший погляд. Вона може повністю витіснити вторинний ринок.

Може здатися, що самій Samsung, швидше за все, ця програма не дуже вигідна, адже в цьому випадку вона буде якщо не нести втрати, то принаймні отримає у багато разів менше прибутку. Однак, поширивши дію зворотного викупу на нові смартфони, компанія, по суті, прив'яже до себе більшу частину користувачів, які оформили повернення, тому що в цьому випадку вони практично напевно захочуть повторити цей досвід і знову куплять у Samsung новий смартфон, маючи можливість повернути його знову .

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно