Samsung може представити бюджетну смарт-колонку
Компанія Samsung може представити на ринку бюджетну смарт-колонку. Як відомо, Galaxy Home була представлена ще в серпні 2018 року і вона мала модельний ряд SM-V510.
Як пише видання keddr.com, нова смарт-колонка має модельний номер SM-V310. Тож можна припустити, що вона стане молодшою версією вже представленої Galaxy Home. Відповідно, і ціна на новинку буде нижчою.
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Ймовірно, таким чином Samsung спробує "нав'язати" конкуренцію на ринку смарт-колонок Google і Amazon, які пропонують покупцям відразу кілька варіантів розумних колонок.
Новинка може бути молодшою версією Galaxy Home
Можливо новий пристрій буде представлено на виставці CES 2019, яка стартує 8 січня в Лас-Вегасі.
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