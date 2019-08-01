Samsung представила новий планшет Galaxy Tab S6: ціна в Україні

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Galaxy Tab S6: новий планшет Samsung
Galaxy Tab S6: новий планшет Samsung / news.samsung.com

Компанія Samsung повідомила про вихід свого нового планшета Galaxy Tab S6. Він має підтримку S Pen, функцію дистанційного керування та бездротову зарядку.

За допомогою S Pen можна робити знімки та дистанційно керувати мультимедійним контентом, наприклад перемикати фільми тощо.

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Також за допомогою стилоса можна перетворювати рукописний текст у цифровий і експортувати у такі формати, як документ Microsoft Word, в один клік. Крім того, під час перегляду відео замітки можна робити прямо на екрані, регулюючи прозорість вікна Samsung Notes.

Планшет оснащений 10,5-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм. Також він підтримує програму поліпшення продуктивності системи Game Booster із можливостями штучного інтелекту.

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 з 22 серпня можна буде купити в Україні 

Які ще фішки. Galaxy Tab S6 отримав подвійний модуль основної камери із ультрашироким об’єктивом з кутом огляду 123 градуси.

Крім того, пристрій став першим планшетом Samsung із вбудованим у екран сканером відбитків пальців.

Ціна. Новинка надійде у продаж в Україні після 22 серпня. Його вартість складе 27 999 гривень.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Samsung
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