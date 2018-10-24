Samsung представила оновлену гарнітуру віртуальної реальності HMD Odyssey+

Компанія Samsung Electronics підготувала нову версію гарнітури віртуальної реальності HMD Odyssey. Пристрій отримав назву HMD Odyssey+, проте з точки зору технічних характеристик мало чим відрізняється від минулорічної моделі.

Про це повідомляє Overclock3D.

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Головне нововведення оновленої VR-гарнітури полягає в технології Anti-Screen Door Effect (Anti-SDE), яка покликана вирішити проблему так званого "ефекту екранних дверей", коли тонкі лінії, що розділяють окремі пікселі, стають видимими на зображенні. Для цього Samsung застосувала спеціальний дифузор, що розсіює світло, яке виходить від кожного пікселя.



Samsung презентувала гарнітуру віртуальної реальності HMD Odyssey+

Як стверджує виробник, завдяки такому рішенню користувач сприймає зображення в два рази більш чітким – "віртуальна" щільність пікселів на дюйм становить 1233 PPI замість фактичних 616 PPI.

В основі Samsung HMD Odyssey + лежать два 3,5-дюймових AMOLED-дисплея з роздільною здатністю 1440 x 1600 точок і частотою оновлення 90 Гц. Кут огляду дорівнює 110 градусам.



HMD Odyssey+ обладнана 3,5-дюймовими дисплеями

Окрім того новинка має набір датчиків, які відстежують рухи голови користувача, дві фронтальні камери, мікрофони і вбудовані навушники від AKG. Маса пристрою зменшилася з 645 до 589 грам. Для підключення до ПК використовуються інтерфейси HDMI 2.0 і USB 3.0.



HMD Odyssey+ коштуватиме понад 13 000 гривень

Що стосується рекомендованої вартості оновленої VR-гарнітури Samsung HMD Odyssey +, то вона, як і попередниця, була оцінена виробником в 500 доларів (близько 13 300 гривень). Поставки пристрою вже почалися.

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