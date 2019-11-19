Samsung представила свій другий гнучкий смартфон W20 5G: фото та характеристики

Компанія Samsung представила в Китаї свій другий гнучкий смартфон, який отримав назву W20 5G. Пристрій виконаний в тому ж форм-факторі, що й Galaxy Fold, однак має зовнішні та технічні відмінності із раніше представленою новинкою.

Дисплей та дизайн

Як і Samsung Galaxy Fold, новий W20 5G – це складаний смартфон з вигином по вертикалі. Зовні у нього 4,6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1680х720 пікселів, а всередині розташувався великий 7,3-дюймовий екран з роздільною здатністю 2152х1536 пікселів і підтримкою HDR10+.

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Samsung W20 5G не повністю ккопіює Galaxy Fold, як вважалося до презентації. На представлених фото видно, що він має інший корпус з плоскими гранями замість закруглених, як у попередника. Відрізнити новинку також можна за білим кольором корпуса.



Samsung W20 5G



Samsung Galaxy Fold

Технічні характеристики

Смартфон побудований на базі 8-ядерного процесора Snapdragon 855 Plus з підтримкою мереж п'ятого покоління. У ньому встановлено 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 512 ГБ, акумулятор ємністю 4235 мАг.



Samsung W20 5G



Samsung Galaxy Fold

Основна камера представлена ​​трьома модулями: звичайним ширококутним на 12 Мп, телефото на 12 Мп і ультраширококутним з роздільною здатністю 16 Мп.

Привілеї нових власників

Зауважимо, ппокупці Samsung W20 5G отримають набір VIP-послуг на 18 місяців, що включає ексклюзивний тариф мобільного зв'язку, доступ до висококваліфікованих приватних лікарів, поїздки з підвищеним комфортом та інші. Крім того, протягом 12 місяців з моменту покупки користувачі можуть розраховувати на пріоритетне обслуговування при зверненні в сервісний центр.



Samsung W20 5G поки доступний лише жителям Китаю

Дата виходу та ціна

Ціна і терміни початку продажів новинки поки не оголошені. Про доступність смартфона за межами Китаю також немає інформації.

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