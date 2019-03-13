Samsung представить гнучкий смартфон-браслет: деталі

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Samsung представить гнучкий смартфон-браслет
Samsung представить гнучкий смартфон-браслет / Lets Go Digital

Ресурс Lets Go Digital поділився інформацією щодо нового проекту смартфона Samsung із гнучким дисплеєм. Головна ідея нового пристрою – створити гібрид смартфона та браслета для того, аби носити його на руці.

Особливості. Як повідомляється на офіційному сайті Lets Go Digital, користувачі зможуть надавати ґаджету форму кільця, що дасть змогу надягати його на руку.

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При необхідності власники зможуть розпрямити апарат, трансформувавши його в смартфон-моноблок з витягнутим дисплеєм. Застосування досить вузького екрана забезпечить можливість комфортного управління за допомогою однієї руки.

Деякі характеристики. На основі патентної документації співробітники Lets Go Digital створили якісні рендери незвичайного стільникового апарату. Видно, що він оснащений дактилоскопічним сканером, вбудованим під дисплей і подвійною основною камерою.

 

 

У бічних частинах корпусу можна помітити фізичні кнопки управління, знизу – порт USB. Над екраном розташовуються «вічка» фронтальної камери і датчиків.

Дата виходу. Про терміни можливої ​​появи комерційної версії смартфона Samsung з описаною конструкцією поки, на жаль, нічого не повідомляється.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Розробки Samsung
Джерело: 24 Канал
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