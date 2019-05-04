Samsung розробляє "обтікаючий" дисплей: у чому його перевага

Окрім гнучких смартфонів компанія Samsung працює й над іншими форм-факторами мобільних пристроїв. В одному з останніх патентів південнокорейського виробника описаний новий "обтікаючий" дисплей, який покриває кілька сторін корпуса.

Особливості. Як повідомляє 4PDA, у патенті описується смартфон, екран якого "перетікає" на задню панель.

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Користувач може активувати потрібну частину екрану (передню або задню), навівши на неї руку або фірмовий стилус S Pen. Таке рішення має низку корисних застосувань.

Переваги. Наприклад, при зйомці когось людина може бачити своє зображення в кадрі на задньому дисплеї. Крім того, наявність додаткового екрану ззаду дає змогу використовувати основну камеру для селфі.



Новий дисплей Samsung виведе мобільну зйомку на новий рівень

Ще однією функцією такого смартфона може бути можливість перекладу розмови між декількома людьми – кожен буде бачити перед собою співрозмовника. Крім того, на верхній межі, де екран огинає корпус пристрою, може відображатися різна корисна інформація або повідомлення.



Новий дисплей від Samsung буде суцільним

Інші смартфони із двома дисплеями. Відзначимо, що сама ідея з двома екранами в смартфоні не нова. Таке було в Meizu Pro 7, Vivo NEX Dual Display, Nubia X та інших смартфонах, але у всіх них було два роздільних дисплея, а не один суцільний.

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