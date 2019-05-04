Samsung розробляє "обтікаючий" дисплей: у чому його перевага

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Samsung розробляє "обтікаючий" дисплей
Samsung розробляє "обтікаючий" дисплей / The Washington Post

Окрім гнучких смартфонів компанія Samsung працює й над іншими форм-факторами мобільних пристроїв. В одному з останніх патентів південнокорейського виробника описаний новий "обтікаючий" дисплей, який покриває кілька сторін корпуса.

Особливості. Як повідомляє 4PDA, у патенті описується смартфон, екран якого "перетікає" на задню панель.

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Користувач може активувати потрібну частину екрану (передню або задню), навівши на неї руку або фірмовий стилус S Pen. Таке рішення має низку корисних застосувань.

Переваги. Наприклад, при зйомці когось людина може бачити своє зображення в кадрі на задньому дисплеї. Крім того, наявність додаткового екрану ззаду дає змогу використовувати основну камеру для селфі.

Samsung
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Ще однією функцією такого смартфона може бути можливість перекладу розмови між декількома людьми – кожен буде бачити перед собою співрозмовника. Крім того, на верхній межі, де екран огинає корпус пристрою, може відображатися різна корисна інформація або повідомлення.

Samsung
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Інші смартфони із двома дисплеями. Відзначимо, що сама ідея з двома екранами в смартфоні не нова. Таке було в Meizu Pro 7, Vivo NEX Dual Display, Nubia X та інших смартфонах, але у всіх них було два роздільних дисплея, а не один суцільний.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung Розробки
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