Samsung та Xiaomi розробили 108 Мп камеру: її отримає смартфон китайського бренду

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Samsung та Xiaomi розробили 108 Мп камеру
Samsung та Xiaomi розробили 108 Мп камеру

Компанія Samsung спільно із китайським виробником Xiaomi створила 108-мегапіксельний фотосенсор для смартфонів. Він отримав назву ISOCELL Bright HMX.

Як сказано на сайті компанії, фізичний розмір сенсора становить 1/1,33 дюйма.

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ISOCELL Bright HMX має підтримувати технологію Tetracell, що об’єднує чотири пікселі в групи, в результаті знижується рівень шуму. Також модуль повинен здійснювати запис відео у режимі 6К (6016х3384 пікселів) при 30 кадрах на секунду.

108 Мп фотосенсор

Samsung та Xiaomi розробили 108 Мп камеру

Де побачимо. Цікаво, що цей 108 Мп модуль отримає не смартфон від Samsung, а девайс від Xiaomi. Найімовірніше першим серійним смартфоном з камерою 108 Мп стане Xiaomi Mi Mix 4, який мають представити цієї осені.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Samsung
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