Samsung та Xiaomi розробили 108 Мп камеру: її отримає смартфон китайського бренду

Компанія Samsung спільно із китайським виробником Xiaomi створила 108-мегапіксельний фотосенсор для смартфонів. Він отримав назву ISOCELL Bright HMX.

Як сказано на сайті компанії, фізичний розмір сенсора становить 1/1,33 дюйма.

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ISOCELL Bright HMX має підтримувати технологію Tetracell, що об’єднує чотири пікселі в групи, в результаті знижується рівень шуму. Також модуль повинен здійснювати запис відео у режимі 6К (6016х3384 пікселів) при 30 кадрах на секунду.

Samsung та Xiaomi розробили 108 Мп камеру

Де побачимо. Цікаво, що цей 108 Мп модуль отримає не смартфон від Samsung, а девайс від Xiaomi. Найімовірніше першим серійним смартфоном з камерою 108 Мп стане Xiaomi Mi Mix 4, який мають представити цієї осені.

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