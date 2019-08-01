Samsung відродить популярну лінійку смартфонів

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Samsung Galaxy S8 Active
Samsung Galaxy S8 Active / Фото з вільних джерел

Випуск лінійки захищених смартфонів Samsung Galaxy Active зупинився на моделі Galaxy S8 Active, яка побачила світ в 2017 році. Однак в мережі з’явилися чутки про те, що південнокорейський виробник планує відновити випуск смартфонів Galaxy Active.

Як повідомляє Android Headlines, у мережі з'явилося зображення нового пристрою з ударостійким корпусом. Цікаво, що вперше апарат був помічений ще на початку цього року.

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Коли представлять новий смартфон? Смартфон з модельним номером SM-G889A пройшов сертифікацію у Федеральній комісії зв'язку США на початку липня. На зображенні можна розглянути дату – 9 серпня: в цей день, ймовірно, варто чекати презентації або початку продажів пристрою.

Samsung Galaxy S9 Active
Ймовірний дизайн смартфона Samsung Galaxy S9 Active

Доступність. Відомо, що ґаджет буде доступний клієнтам американського оператора AT & T, про глобальний реліз інформації поки немає.

Основні характеристики. Цей же смартфон ще на початку року на виставці MWC 2019 виявив відомий інсайдер Роланд Квандт.

Огляд смартфона Samsung Galaxy S9 Active – дивіться відео

Тоді він розповів, що пристрій оснащений 5,2-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2540x1440 пікселів, процесором Exynos 9610, акумулятор ємністю 4500 мАг, 12, мегапіксельною основною камерою і сканером відбитків пальців на задній панелі. Передбачається, що пристрій отримає назву Galaxy S9 Active.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung
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