Samsung відродить популярну лінійку смартфонів

Випуск лінійки захищених смартфонів Samsung Galaxy Active зупинився на моделі Galaxy S8 Active, яка побачила світ в 2017 році. Однак в мережі з’явилися чутки про те, що південнокорейський виробник планує відновити випуск смартфонів Galaxy Active.

Як повідомляє Android Headlines, у мережі з'явилося зображення нового пристрою з ударостійким корпусом. Цікаво, що вперше апарат був помічений ще на початку цього року.

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Коли представлять новий смартфон? Смартфон з модельним номером SM-G889A пройшов сертифікацію у Федеральній комісії зв'язку США на початку липня. На зображенні можна розглянути дату – 9 серпня: в цей день, ймовірно, варто чекати презентації або початку продажів пристрою.



Ймовірний дизайн смартфона Samsung Galaxy S9 Active

Доступність. Відомо, що ґаджет буде доступний клієнтам американського оператора AT & T, про глобальний реліз інформації поки немає.

Основні характеристики. Цей же смартфон ще на початку року на виставці MWC 2019 виявив відомий інсайдер Роланд Квандт.

Огляд смартфона Samsung Galaxy S9 Active – дивіться відео

Тоді він розповів, що пристрій оснащений 5,2-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2540x1440 пікселів, процесором Exynos 9610, акумулятор ємністю 4500 мАг, 12, мегапіксельною основною камерою і сканером відбитків пальців на задній панелі. Передбачається, що пристрій отримає назву Galaxy S9 Active.

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