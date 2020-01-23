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Samsung вигадала новий спосіб, як приховати селфі-камеру

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Samsung вигадала новий спосіб приховати селфі-камеру / Unsplash

Технологія підекранних камер поки не доведена до досконалості і не готова до масового використання. Тому виробникам доводиться вигадувати все нові й нові способи, як зробити смартфони дійсно безрамковими. Нещодавно Samsung представила ще одне своє рішення.

Що відомо про патент

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У патенті Samsung описується дизайн смартфона з подвійною фронтальною камерою, розташованою в невеликому вигині верхньої рамки. По суті, це своєрідний аналог каплевидного вирізу, але з великими розмірами і не по центру екрана, повідомляє MyDrivers.


Новий патент Samsung


Новий патент Samsung

Щось подібне компанія вже застосувала в Galaxy Fold, де фронталки і інші датчики розташовані в кутку дисплея.


Samsung Galaxy Fold

Реалізація розробки

Поки не ясно, чи планує Samsung використовувати запатентований дизайн, так як поки що всі її нові смартфони оснащуються дисплеями з невеликим круглим отвором по центру, як в Samsung Galaxy Note10 Lite та Galaxy Note S10 Lite.


Samsung Galaxy Note10 Lite

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Розробки Samsung
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