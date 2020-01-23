Samsung вигадала новий спосіб, як приховати селфі-камеру
Технологія підекранних камер поки не доведена до досконалості і не готова до масового використання. Тому виробникам доводиться вигадувати все нові й нові способи, як зробити смартфони дійсно безрамковими. Нещодавно Samsung представила ще одне своє рішення.
Що відомо про патент
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У патенті Samsung описується дизайн смартфона з подвійною фронтальною камерою, розташованою в невеликому вигині верхньої рамки. По суті, це своєрідний аналог каплевидного вирізу, але з великими розмірами і не по центру екрана, повідомляє MyDrivers.
Новий патент Samsung
Новий патент Samsung
Щось подібне компанія вже застосувала в Galaxy Fold, де фронталки і інші датчики розташовані в кутку дисплея.
Samsung Galaxy Fold
Реалізація розробки
Поки не ясно, чи планує Samsung використовувати запатентований дизайн, так як поки що всі її нові смартфони оснащуються дисплеями з невеликим круглим отвором по центру, як в Samsung Galaxy Note10 Lite та Galaxy Note S10 Lite.
Samsung Galaxy Note10 Lite
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