Samsung випустила смартфон з 8-ядрним процесором за 76 доларів

326 Читать новость на русском
Samsung Galaxy A2 Core
Samsung Galaxy A2 Core

Компанія Samsung випустила новий бюджетний смартфон під назвою Galaxy A2 Core. Новинка працює на спеціально адаптованій для бюджетників операційній системі Android 9.0 Pie (Go Edition).

Як пише Fonearena, бюджетник може похвалитись 8-ядерним процесором Exynos 7870 у парі гігабайтом оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованого сховища. Останнє можна розширити до 256 ГБ.

Читайте також:  Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу

Що відомо про інші характеристики. Galaxy A2 Core отримав пластиковий корпус. Розмір дисплею становить 5 дюймів з роздільною здатністю 960 x 540 пікселів. За графіку відповідає Mali-T830.

Samsung Galaxy A2 Core

Бюджетник Samsung Galaxy A2 Core

Камери у бюджетника теж скромні – основна з модулем на 5 Мп з діафрагмою f/ 1.9 та фронтальна з роздільною здатністю 5 Мп (f/ 2.2). Ємність акумулятора Galaxy A2 Core становить 2600 мАг.

Ціна. Заявлена вартість Galaxy A2 Core становить 76 доларів (2050 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Порошенко або Зеленський: рейтинги кандидатів на другий тур виборів в Україні
сьогодні
23565
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
15 квітня 21:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
Женя Котик 940
Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
14 квітня 22:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года 1795
Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка
14 квітня 13:02 Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка
1948
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
13 квітня 22:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 1253
Які компанії України могли би працювати на Марсі
12 квітня 15:30 Які компанії України могли би працювати на Марсі
995
Новини
Більше новин
Залиште відгук