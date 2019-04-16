Samsung випустила смартфон з 8-ядрним процесором за 76 доларів

Компанія Samsung випустила новий бюджетний смартфон під назвою Galaxy A2 Core. Новинка працює на спеціально адаптованій для бюджетників операційній системі Android 9.0 Pie (Go Edition).

Як пише Fonearena, бюджетник може похвалитись 8-ядерним процесором Exynos 7870 у парі гігабайтом оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованого сховища. Останнє можна розширити до 256 ГБ.

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Що відомо про інші характеристики. Galaxy A2 Core отримав пластиковий корпус. Розмір дисплею становить 5 дюймів з роздільною здатністю 960 x 540 пікселів. За графіку відповідає Mali-T830.

Бюджетник Samsung Galaxy A2 Core

Камери у бюджетника теж скромні – основна з модулем на 5 Мп з діафрагмою f/ 1.9 та фронтальна з роздільною здатністю 5 Мп (f/ 2.2). Ємність акумулятора Galaxy A2 Core становить 2600 мАг.

Ціна. Заявлена вартість Galaxy A2 Core становить 76 доларів (2050 гривень).

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