Санкції США не працюють: річний дохід Huawei зріс на 18%

Голова правління Huawei, звернувся з новорічним посланням до працівників компанії, в якому виявилося чимало цікавого. Але найголовніше – дохід Huawei в 2019 році досяг позначки в 122 мільярди доларів, що на 18% більше ніж дохі за попередній рік.

Виходить, що санкції, накладені адміністрацією США спочатку на обладнання для розгортання мереж 5G, а потім і на смартфони (нехай не прямо, а через заборону на роботу Google з Huawei), не працюють, зазначає TechCrunch.

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Чому санкції не вплинули на компанію

По-перше, обладнання Huawei після численних перевірок допущено для розгортання мереж 5G в Європі. По-друге, не дивлячись на не найкращу ситуацію на ринку, сумарні продажі смартфонів Huawei досягли позначки в 240 мільйонів штук. Для порівняння, за минулий рік їх було продано 206 мільйонів.

Але в Huawei дивляться на ці дані з дуже стриманим оптимізмом, адже ці цифри нижчі, ніж початкові прогнози, втім, бізнес залишається стабільним. В наступному році, за словами топ-менеджера, компанія зосередиться на виживанні. Але з такою фінансовою подушкою можна виживати роками, якщо не десятиліттями. До того ж прийнята раніше Huawei ставка на розвиток Huawei Mobile Services (HMS), покликаних замінити Google Mobile Services (GMS), може значно підняти продажі смартфонів Huawei за межами Китаю.

Тестування HMS

Huawei вже приступила до публічного бета-тестування HMS в Китаї – і це при тому, що від їхнього офіційного анонса до початку тестування пройшло всього три місяці. В наступному році HMS повноцінно запрацюють на моделях, які будуть продаватися на зовнішніх ринках. Це теж випливає із заяви Еріка Ксу.

Створення та розвиток екосистеми HMS є необхідною умовою для продажів смартфонів за кордоном. У 2020 році ми повинні повністю побудувати екосистему HMS, підтримати продаж смартфонів за кордоном і сприяти інноваціям партнерів по додатках,

– заявив він.

Загалом, в наступному році у Huawei з'явиться реальна можливість серйозно позмагатися з Google, і дуже цікаво буде подивитися, наскільки ефектним виявиться це змагання. Якщо HMS будуть прийняті користувачами прихильно, то компанія зможе побити нинішній рекорд продажів. А разом з ним і оновити рекорд доходу.

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