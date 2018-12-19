Сатурн знищує свої кільця

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Кільця зникнуть через 100 мільйонів років
Кільця зникнуть через 100 мільйонів років / universemagazine.com

Планета Сатурн втратить усі свої кільця вже через сто мільйонів років. Руйнування відбувається через дію гравітації та магнітної сфери планети.

Про це пише Science Daily.

Річ у тому, що дощ з крижаних частинок під впливом магнітного поля призведе до зникнення системи кілець через 300 мільйонів років. Та падінню матеріалу сприяють гравітаційні сили, що скорочує термін життя кілець ще на 200 мільйонів років.

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Як відомо, кільця Сатурна складаються з частинок і брилів водяного льоду, які стримуються тяжінням газової гіганти та своєю орбітальною швидкістю. Але чимало факторів, таких як ультрафіолетове випромінювання або зіткнення з мікрометеоритами призводять до того, що частки отримують електричний заряд. На них починає діяти магнітне поле планети, і частки притягуються до атмосфери, де випарюються.

Як з’ясували дослідники, кільця Сатурну утворилися 100 мільйонів років тому, що не так давно в порівнянні з віком планети в чотири мільярди років.

Що таке Сатурн? Це шоста за віддаленістю від Сонця та друга за розмірами планета Сонячної системи. Сатурн швидко обертається навколо своєї осі з періодом — 10,23 години. Сатурн має помітну систему кілець, а також потужну атмосферу.

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Теги: Техно Сатурн Космос
Джерело: Техно
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