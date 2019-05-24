ScUber: запускають перше в світі підводне таксі

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ScUber: запускають перше в світі підводне таксі
ScUber: запускають перше в світі підводне таксі / ScUber

Сервіс таксі Uber та австралійська туристична група Tourism Queensland планують запустити підводне таксі. Наразі така послуга планується лише на сезон, однак компанії можуть розглянути запуск нового виду таксі на постійній основі.

Як повідомляється в офіційному блозі Uber, ScUber дозволить забронювати подорож по Великому бар'єрному рифу через додаток Uber в Квінсленді (Австралія).

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Коли буде доступна послуга підводного таксі? Поїздки на підводному човні будуть доступні обмеженому числу користувачів з 27 травня по 18 червня 2019 року.

Анонс підводного таксі ScUber – дивіться відео

Вартість послуги. Поїздка на ScUber для двох коштує близько 3000 доларів. Якщо ScUber буде успішним, компанія розгляне варіант зробити послугу постійною.

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Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Штучний інтелект Ціни Додатки Австралія Uber
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