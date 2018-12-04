Сервіс пошуку житла Airbnb буде будувати власні будинки

Онлайн-сервіс для пошуку та оренди житла Airbnb заявив що запускає функцію Backyard, в рамках якої компанія почне проектувати і будувати власні будинки.

Про це пише FastCompany.

Так, співзасновник Airbnb Джо Гебб розповів, що ініціатива Backyard націлена на проектування великих будинків.

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Компанія виступить творцем і маркетплейсом для продажу основних аспектів будинку, в будь-якій формі, в якій він може з'явитися", – повідомляє видання.

Airbnb планує показати перші прототипи будинків вже в 2019 році.

Що таке Airbnb? Йе онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та оренди житла по всьому світі. Сервіс допомагає винайняти будинки, квартири, кімнати або ліжка у більш ніж 190 країнах світу. Після реєстрації користувачі можуть здати своє житло за певну ціну, Airbnb бере собі певний відсоток від цієї суми. Таким чином і відбувається монетизація ресурсу.

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