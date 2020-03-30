Сервіс Sneek контролює віддалених працівників: робить їхні фото кожних 5 хвилин

Через запроваджений карантин чимало компаній перевели своїх працівників на віддалену роботу. Тож не дивно, сервіси, які допомагають моніторити роботу працівників, стають все популярнішими. Наприклад, сервіс Sneek, який робить фото працівників кожні кілька хвилин.

Як працює Sneek

Працівники мають бути підб'єднаними до системи, тоді застосунок фото людей кожні пару хвилин. Тож можна точно знати, що людина робить та чи є взагалі вона є на робочому місці.

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У додатку є функція, яка дає змогу налаштувати період, через який будуть робити знімки. Фото додаток робить, використовуючи вебкамеру. Також за допомогою сервісу можна зателефонувати співробітнику.

Sneek робить фото кожних кілька хвилин / Скріншот

Хвиля популярності

Це не новий сервіс. Але в умовах карантину його попит різко зріс. Кількість нових передплатників сервісу за останні тижні зросла в 10 разів, передає Business Insider.

"Sneek не створювалася як шпигунський софт...Ми розуміємо, що багато хто вважає наш додаток порушенням приватності. Але багато команд просто хотіли б залишатися на зв'язку, поки працюють разом", – пояснив співзасновник сервісу Справ Каррі.

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