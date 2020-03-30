24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Сервіс Sneek контролює віддалених працівників: робить їхні фото кожних 5 хвилин

-
Sneek допомагає компаніям "приглядати" за працівниками / news.softpedia.com

Через запроваджений карантин чимало компаній перевели своїх працівників на віддалену роботу. Тож не дивно, сервіси, які допомагають моніторити роботу працівників, стають все популярнішими. Наприклад, сервіс Sneek, який робить фото працівників кожні кілька хвилин.

Як працює Sneek

Працівники мають бути підб'єднаними до системи, тоді застосунок фото людей кожні пару хвилин. Тож можна точно знати, що людина робить та чи є взагалі вона є на робочому місці.

До теми Як працювати вдома і не втратити продуктивність: досвід IT-компаній

У додатку є функція, яка дає змогу налаштувати період, через який будуть робити знімки. Фото додаток робить, використовуючи вебкамеру. Також за допомогою сервісу можна зателефонувати співробітнику.

Sneek робить фото кожних кілька хвилин / Скріншот

Хвиля популярності

Це не новий сервіс. Але в умовах карантину його попит різко зріс. Кількість нових передплатників сервісу за останні тижні зросла в 10 разів, передає Business Insider.

"Sneek не створювалася як шпигунський софт...Ми розуміємо, що багато хто вважає наш додаток порушенням приватності. Але багато команд просто хотіли б залишатися на зв'язку, поки працюють разом", – пояснив співзасновник сервісу Справ Каррі.

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:56 Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію
Новини України 24830
сьогодні , 09:03 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Смартфони 17210
сьогодні , 11:11 Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей
Лікування 142670
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
Новини України 56343
сьогодні , 08:06 Як працювати вдома і не втратити продуктивність: досвід IT-компаній
IT-бізнес 5969
сьогодні , 10:03 Дизайн смартфона OnePlus 8 показали на офіційних зображеннях: фото
Смартфони 375
сьогодні , 12:28 Відновлювана енергія шкодить планеті
Космос 947
сьогодні , 11:11 Як виглядають міста під час карантину: знімки із супутника
Космос 1498
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:03 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
сьогодні 08:06 Як працювати вдома і не втратити продуктивність: досвід IT-компаній
Ірина Полицька
29 березня 21:50 Як тримати зв'язок з рідними та колегами під час карантину: 10 програм для відеоконференцій
Михайло Года
28 березня 22:02 Де замовляти їжу онлайн: підбірка інтернет-магазинів продуктів в Україні
Ірина Полицька
25 березня 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
Михайло Года

Новини
Більше новин
Залиште відгук