Що може камера iPhone 11 Pro: Apple випустила нове рекламне відео

Одразу після виходу нових смартфонів лінійки iPhone 11, виробник великий акцент приділяв можливостям камери, зокрема для зйомки відео. Ми вже бачили кілька рекламних відео, де всі відео були повністю зняті на смартфони серії iPhone 11.

Як передає 9to5mac.com, зараз компанія Apple оприлюднила ще один, вже 4 ролик із серії "Експерименти", який був повністю знятий на смартфон iPhone 11 Pro.

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Раніше компанія випустила вже 3 відеоролики, які демонструють можливості відеокамер її смартфонів.

Про що відео

Рекламний ролик отримав назву Fire & Ice (вогонь та полум’я). Його створили Донгхун Джун і Джеймс Торнтон.

Творці відео демонструють різні форми вогню і льоду в різному оточенні. Саме потужні можливості камери iPhone 11 Pro дають змогу передати усі тонкощі та деталі кадрів.

"Подивіться, що можна зробити, використовуючи iPhone, прості матеріали і безмежну творчість. Наша серія експериментів показує захоплюючі, сліпучі світи, зняті на iPhone", – кажуть в Apple.

Як знімає камера iPhone 11 Pro: відео

Чим цікава камера iPhone 11 Pro

Цей смартфон отримав потрійну основну камеру, що розмістили у квадратному блоці:

12 Мп надширококутна камера (діафрагма ƒ/2.4 і кут огляду 120 градусів)

12 Мп ширококутний модуль (діафрагма ƒ/1.8)

12 Мп телемодуль (діафрагма ƒ/2.0).

Камера може записувати відео

в режимі 4K з частотою 24, 30 або 60 кадрів/с

HD-відео 1080p з частотою 30 або 60 кадрів/с

HD-відео 720p з частотою 30 кадрів/с

Окрім того, iPhone 11 Pro отримав цікаву функцію QuickTake, яка дає змогу швидко змінити фото режим на відео. Тож користувач може записувати реалістичні відео 4K з частотою 60 кадрів/с з неймовірно високою деталізацією і кінематографічною стабілізацією. Відзняті кадри можна відредагувати за допомогою нових інструментів. Можна обрізати і повертати відео, використовувати фільтри і режими тощо.

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