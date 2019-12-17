Що подарувати на Миколая: підбірка Техно 24

Свято Миколая вже не за горами. Якщо ви ще не придбали подарунки своїм рідним – не біда. Журналісти Техно 24 підібрали для вас цікаві техноподарунки, які точно не залишаться непоміченими.

Подарунки для нього

До теми: Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому

PlayStation 4

Якщо ваш чоловік, хлопець або друг давно мріяв отримати приставку від Sony і йому це з якихось причин не вдалося, то ви можете його порадувативати таким подарунком "під подушку". Звісно, такому поранку може зрадіти і дитина та навіть дівчина.

Напевно, про всі переваги консолі не варто й розповідати. Вона вважається поки однією з найкращих на ринку за продуктивністю за своїм функціоналом. Пишемо поки, тому що Sony готує вже наступне покоління PlayStation, яке перевершить свого попередника. А поки на PlayStation 4 діють непогані знижки до свят.

Список з найкращими цінами в магазині

Ігри або підписка PlayStation Plus

Знову ж таки непогана пропозиція для геймерів. Часто користувачі додають свої улюблені тайтли, які хотіли б придбати в майбутньому, у відповідний список в Steam. Звідти ви можете дізнатися, що подарувати на свята своїй половинці або ж просто другу. Такий подарунок точно порадує, адже інколи на придбання нової гри просто не вистачає часу або бракує зовсім трохи коштів.



Можна подарувати ігри або підписку на PlayStation Plus

Якщо ж ви боїтеся прогадати із тайтлом, то можна придбати річну пібписку на PlayStation Plus (звісно, якщо той, кому дарують подарунок, має консоль від Sony).

Digital-покупка

До слова, ви також можете придбати й фізичну карту оплати в PlayStation Store. Такий презент може бути в двох варіантах:

Смарт-годинник

"Розумний" годинник універсальний подарунок як для чоловіків, так і для жінок. На ринку представлено чимало продуктів саме в цій категорії із різними функція і відповідно за різними цінами. На нашу думку найоптимальнішим варіантом стане смарт-годинник Xiaomi Mi Watch.

Читайте також: 10 корисних девайсів з Aliexpress

Девайс має не лише стильний дизайн, але й нашпигований безліччю корисних функцій. Ціна на девайс також доволі демократична. З детальними характеристиками пристрою ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Подарунки для неї

Смартфон

Якщо ваша кохана давно мріє про iPhone ми підшукали для неї цікавий девайс, який може позмагатися із "яблучним" смартфоном. Смартфон Oppo Reno 2 не так довно представили на українському ринку. Новинка має елегантний дизайн та знімає не гірше дорогущих флагманів.



Дизайн смартфона Oppo Reno 2

Зокрема, одна із особливостей смартфона – 20-кратний оптичний зум, який точно не залишить деталі поза увагою. Ще одна фішка – ефект боке. Портретні знімки, зроблені на Oppo Reno 2, змусять підписників в Instagram залайкати пост.

До того ж, компанія Oppo готує шалені святкові знижки: акція почалася 13 грудня 2019 року і триватиме до 7 січні 2020 року. Тому не пропустіть можливість придбати стильний та потужний смартфон за зниженою ціною.

Фітнес-трекер

Мода на активний спосіб життя та фітнес-трекери, напевно, не мине ніколи. Тому такий подарунок до свят точно оцінять по заслузі.

Як завжди, одні із лідерів на цьому ринку китайці. Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 одразу після свого виходу заслужив безліч схвальних відгуків. Фітнес-браслет коштує недорого, проте дозволяє долучитися до спільноти людей, які турбуються про власне здоров'я. Або принаймні вдають, що турбуються. Або намагаються переконати себе, що ось-ось почнуть турбуватися і перейматися.

PowerBank

Ну і куди ж без пауербанка. Звісно, сучасні смартфони пропонують великі дисплеї та неймовірну продуктивність, однак, зазвичай, ці всі переваги дуже впливають на час його роботи. А ще й iPhone моментально розряджаються на морозі. Як тут не впасти в істерику.

Цікаво: Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24

Все просто. PowerBank Xiaomi врятує в будь-якій ситуації. Чому саме Xiaomi? Тому що це один із найнадійніших виробників пауербанків. Ці маленькі зовнішні акумулятори від китайського виробника часто ще й мають милі та цікаві дизайни. Хіба не ідеальний подарунок "під подушку"?

Подарунки для дитини

Портативна колонка

Корисний подарунок для меломанів, адже зовнішні колонки набувають дедалі більшої популярності. Пристрої компактні та можуть пропрацювати від одного заряду до 20 годин, а в середньому такий девайс може грати до 8 - 10 годин. Тому портативну колонку можна прихопити із собою на природу та влаштувати справжню дискотеку.

Компанія JBL пропонує пристрої, які мають гарне, якісне звучання. Тут чисті баси, жодного хрипіння, досить пристойний запас гучності. До того ж, колонки JBL часто захищені від води, тому ви можете не боятися, що такий пристрій вийде із ладу при першому попаданні бодай краплі вологи.

Електросамокат

Незамінний "друг" в міських умовах – електричний самокат. Такий вид транспорту набуває широкого поширення не лише в світі, але й в Україні. Тож, якщо ви плануєте долучитися до ecofriendly-спільноти або ж просто зекономити свій час і не стояти в заторах, то електросамокат – вдалий вибір. А добиратися дитині в школу на такому ґаджеті, так і взагалі чи не найкращий спосіб.

На ринку є чимало моделей із різними наборами функцій та особливостями конструкцій. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro дуже зручний у перевезенні: його легко можна скласти і покласти до багажника автомобіля. А важить самокат 14,2 кілограма.



Mi Electric Scooter Pro

Запас ходу Mi Electric Scooter Pro – 45 кілометрів. Самокат обладнали потужними фарами, які освітлюють дорогу на 6 метрів попереду. Це забезпечить безпеку поїздки під час темної пори доби.

Планшет

Хоча всі кажуть, що планшети вже відходять у вічність, вже ж ними досі куристується чимало людей. Приміром, це зручний девайс, на який можна завантажити всі шкільні підручники і не носити до школи тяжезні рюкзаки. Звісно, в Україні ще не все гаразд із діджиталізацією шкіл, однак на офіційному рівні завантажувати підручники на планшет ніхто не забороняє. То чому б не спростити життя собі та своїй дитині?

До теми: Найкращі флагманські смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24

Приміром непоганий і зручний варіант iPad. І якщо ви досі переконані що це надто дорого, то це далеко не так. Компанія Apple має доступні версії своїх планшетів. А якщо викласти кругленьку суму за iPad Pro 2019 року, то можна отримати й зовсім повноцінний ноутбук.

Зауважимо, категорії подарунків умовні. Будь-який із вищеперерахованих товарів може підійти як чоловіку, так жінці та дитині.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно