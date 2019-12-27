Що подарувати на Новий рік: техніка і ще раз техніка

Часу на роздуми про новорічні подарунки вже не лишилося, будьмо відверті. Ми в Техно 24, звісно ж, не могли бути осторонь і створили список подарунків, які підійдуть для всіх, хто постійно працює із комп'ютерною технікою: для хлопця чи просто подруги. Думаємо, ви і самі захочете щось із нашого списку собі під ялиночку.

Подовжувач з USB

Ще ідеї: Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому

Звичайний дешевий подовжувач з супермаркету, у якому крайні входи взагалі не працюють, а якщо ставиш ноутбук на зарядку, то може іскрити – знайомо? Якщо у вашого хлопця чи мами такий подовжувач – проста і хороша ідея для подарунка в нас вже є. Це піддійде усім.

Девайс із вбудованим запобіжником від перевантажень і на декілька входів для USB. Особливо його зацінять власники потужних комп'ютерів, але не лише. Декілька входів для USB в наборі зі звичайними євророзетками – помічник, без якого не обійтися на кухні, наприклад. Адже хочеться і телефон зарядити, і чайник включити, а мама ще й мультиварку ввімкне.



Подовжувач Xiaomi Mi Power з USB / compax.ru

З перевірених та надійних варіантів на ринку – Xiaomi Mi Power Strip 3 USB довжиною 1,8 метрів.

Його новорічна ціна усього 259 гривень.

Швидка мишка з підсвіткою

Для багатьох працівників, кого "годує" комп'ютер, мишка – це саме те, що найчастіше опиняється у руках за день. А якщо у долоні дешева, малорухома маленька пластикова мишка, у якій заїдає коліщатко? Маємо ще один варіант для подарунка. Ні, звісно, таку мишку дарувати людям, яких цінуєш, не варто.

Оберіть щось стильне, швидке та круте, що у буквальному сенсі завжди під рукою – надчутливу мишку з підсвіткою і вбудованою пам'яттю. Навіщо пам'ять? Аби девайс знав руку та добре реагував на її порухи. З такою не промахнешся і не натиснеш раптово на хрестик, коли проєкт вже готовий. А для тих, хто займається графікою така мишка – незамінний помічик.

На ринку є багато геймерських мишок із додатковими кнопками та примочками. Є і просто класні швидкі мишки для офісу. Чим відрізняється геймерська мишка від звичайної? Вбудованим процесором – для тих, хто йде в гості чи на роботу зі своєю мишкою, аби не відчувати себе "ніби у чужому взутті".

Підсвітка: мишки можуть випромінювати 16 мільйонів кольорів, мікс яких можна налаштувати під свої смаки. Оптичний датчик, який надчтливий до ривкових рухів і буквально є продовженням руки. Якщо це провідна мишка, то має бути хомут на проводі, який стягує зайву частину шнура.

Хороший і економий варіант, який підійде і геймерам, і просто постійним користувачам ПК – Rapoo V280 USB Black. Ціна – пушка: 500 гривень по знижці (станом на 27.12).



Дротова геймерська мишка Rapoo V280 / yugatech.com

Така мишка однаково добре лежатиме під лівою і під правою рукою. Не забудьте про цю характеристику, якщо шукатимете подарунок для шульги.

Безшумна геймерська клавіатура

Це ще один помічник ґіків – хороша і надійна клавіатура з підсвіткою. І це хороший варіант подарунка для тих, у кого день не минає без писанини – редакторів копірайтерів, рерайтерів. Привіт, тим, у кого батьки бухгалтери! Клава з негучним клацанням і плавним натиском.

Хороший, але недешевий варіант – SteelSeries Apex M750 TKL QX2 Switches USB. Це професійна техніка з Данії, яку оцінить кожен. Якщо хочете вразити – якраз підійде.



Клавіатура SteelSeries Apex з підсвіткою / megaobzor.com

Ноутбуки

Варіант, якщо ви надумали зробити серйозний та цінний подарунок. Підібрали для вас різні ноути за розумною ціною: аби ваші нирки залишилися в парі, а рідна людина отримала надійну техніку.

З хороших пропозицій за святковою ціною – Lenovo IdeaPad 330-15AST. Двоядерний ноутбук із 4 ГБ оперативки та 500 ГВ накопичувача. Швидкий і за приємною ціною – 5888 гривень. Має діагональ 15,6 дюймів, і важить трохи більше 2 кілограмів.



Ноутбук Lenovo IdeaPad S330 / costante.ru

Можете віддати на подарунок більше – тоді поужніші ноутбуки на 4 ГБ чи 8 ГБ оперативки та зовнішньою пам'яттю в 1 ТБ. Стильний, легкий ноутбук із підсвіткою. До того ж за акцією можна купити його, а в подарунок отримати фірмовий рюкзак. Знайшли акцію, яка діє на ноутбуки Lenovo IdeaPad S340-15API і IdeaPad S340-14API. Ціни від 11 299 до 16 999, залежно від діагоналі екрану, ємності батареї і пам'яті.

Ноутбуки для тих, хто мусить завжди носитися із ноутбуком або виїжджати на об'єкти, де немає розеток. Габаритні та малопортативні комп'ютери у таких ситуаціях лише завдаватимуть клопотів. Тому варто один раз витратитися і купити потужного помічника.

MSI Modern 14 – діагональ, як видно з назви, 14 дюймів, а вага усього – 1,18 кілограмів. Автономність батареї приємно здивує тих, хто не хоче і не може залежати від розетки – 50 Вт/год.



Надпотужний MSI Modern 14 / engadget.com

63.3 Вт*г, чотириядерний Intel Core i5-9300H, чипсет Intel HM370, супер звук, діагональ 15,6, ТБ пам'яті. Замріялися? Це надпотужний геймерський ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur. Його можна купити за 16 499 і мати щастя на довгі роки.

Сподіваємося, наша підбірка вам допомогла. Не гайте часу та даруйте близьким найкраще.



А більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно