Штучний інтелект створює фото котів: виглядають вони моторошно

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Фото реального котика
Фото реального котика / besplatka.ua

Раніше Техно 24 повідомляв, що нейромережу навчили генерувати фотографії неіснуючих людей. І їхні фото виглядали дуже реалістично. Цього разу Штучний інтелект спробували навчити генерувати фото котів. Однак, це для ШІ виявилось куди складнішим завданням.

знімки можна побачити на сайті thiscatdoesnotexist.com. Але будьте обережні, котики виглядають потворно.

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Як і у випадку з людськими фото, використали алгоритм під назвою StyleGAN. Але фото людей вирізнялись неймовірною реалістичністю. Та у випадку з котиками, вони виглядають як картини Пікассо — деякі частини тіла прикріплені зовсім не туди.

Чому нейромережа не впоралась з котиками

Дослідниця Джанелль Шейн припускає, що причина може бути у різноманітності масивів даних, на яких вчилась нейромережа.

"Штучний інтелект мав вчитися генерувати котів в різних позах, під різними кутами, часто - з іншими котами, меблями, людьми, навіть з текстами-підписами на картинках. Модель, яка генерує портрети людей, отримала набагато вужче завдання: працювати з людськими обличчями із виглядом спереду. Якби їй доручили генерувати людські тіла або одяг, особливо в різних позах, теж виникли б проблеми", - пояснила науковець.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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