Штучний інтелект навчили діагностувати старіння шкіри

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Штучний інтелект навчили діагностувати старіння шкіри
Штучний інтелект навчили діагностувати старіння шкіри / hyperegio.eu

Компанія L'Oréal, що займається виробництвом косметики, запровадила технологію діагностування шкіри обличчя за допомогою штучного інтелекту. Для цього мережа вивчила 6 тисяч клінічних зображень щодо старіння шкіри.

Як розповіли у прес-службі компанії, нейромережа вчилась на базі більше 4500 селфі зі смартфонів для 3 груп жінок (азіатської, європейської та афроамериканської зовнішності) в чотирьох різних умовах освітлення.

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Далі в компанії планують розробити додаток нової діагностики шкіри Vichy SkinConsultAI. Він має запрацювати до кінця цього року.

Аналіз шкіри працюватиме у кілька етапів:

  1. Жінки завантажують селфі на сайт бренду;
  2. Технологія виявляє 7 ознак старіння: зморшки під очима, недолік пружності, дрібні зморшки, відсутність сяйва, темні плями, глибокі зморшки і пори.
  3. Система аналізує старіння шкіри і жінки бачать свою індивідуальну матрицю старіння шкіри, сильні сторони своєї шкіри і пріоритетні напрямки, які потребують дій;
  4. Жінки отримують індивідуальний результат.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект
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