Штучний інтелект навчили перевіряти якість піци: відео

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Штучний інтелект навчили перевіряти якість піци
Штучний інтелект навчили перевіряти якість піци / wlife.in.ua

Австралійська мережа ресторанів франшизи Domino's Pizza запустила систему яка перевіряє кожну піцу на якість. Як пояснюють творці, це перший у світі інтелектуальний сканер, що отримав назву DOM Pizza Checker.

Як пише tomsguide.com, система базується на технології штучного інтелекту, яка перевіряє якість піци до її доставки в Австралії і Новій Зеландії.

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Як розповів генеральний директор компанії Нік Найт, найчастіша скарга від клієнтів полягає в тому, що піца не виглядає так, як на рекламних фотографіях.

DOM Pizza Checker дає нашим клієнтам впевненість в тому, що їхня піца буде виглядати так, як і повинна, а якщо це не так, то ми її переробимо, – запевнив Найт.

Як працює пристрій. Розробку створили за технологією компанії Dragontail Systems і складається з системи камер, прикріплених до стелі і спрямованих на стіл, де розміщена піца.

Система визначає якість піци

Штучний інтелект аналізує інформацію з камер, оцінюючи, чи відповідає кожна піца вимогам за зовнішнім виглядом. Якщо піца отримує схвалення штучного інтелекту, її передають на доставку. Якщо ж ні, то піцу просто відкладають.

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Теги: Техно Новини Техно Австралія Штучний інтелект
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