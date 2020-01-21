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Штучний інтелект потрібно контролювати, – очільник Google

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Штучний інтелект потрібно контролювати / AiThority

Штучний інтелект поступово впроваджується практично у всі сфери життя людей. Однак генеральний директор Google Сундар Пічаї переконаний, що нейромережу потрібно регулювати.

Про важливість ШІ

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“Це занадто важлива тема, щоб не звертати на неї увагу”, – написав Пічаї в колонці для видання Financial Times.

Очільник Google вважає, що штучний інтелект є потужним і корисним інструментом. Але незважаючи на це, люди повинні збалансувати його потенційну шкоду з соціальними можливостями. Також він піднімає питання, наскільки жорстко необхідно регулювати штучний інтелект.

Контроль ШІ

Сундар Пічаї згадує необхідність міжнародної гармонізації в підготовці глобальних стандартів і вказує на європейський GDPR (загальний регламент захисту персональних даних в ЄС – ред.) як "міцну основу" для цієї роботи.

via GIPHY

Крім цього топ-менеджер посилається на принципи Google щодо штучного інтелекту, які представили в 2018 році. Ці правила "допомагають компанії уникнути упередженості і розставляють пріоритети щодо безпеки та конфіденційності людей".

Компанія ніколи не буде використовувати штучний інтелект як інструмент для спостережень за людьми або в інших цілях, що порушують права людини,
– підкреслив Сундар Пічаї.

При цьому важливо не просто регулювати штучний інтелект, важливі методи, якими досягатимуть цілі, вважає Пічаї. Перш за все необхідні правила і регулюючий орган, який володіє повноваженнями для контролю за їх дотриманням.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект Google
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