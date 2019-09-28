Штучний інтелект відновив картину Пікассо: фото

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ШІ відновив картину Пікассо
ШІ відновив картину Пікассо / nplus1

Вчений Університетського коледжу в Лондоні Ентоні Бурашед, разом із колегою з Oxia Plus Джорджем Канном розробили шчучний інтелект, що допомагає розфарбовувати картини Пабло Пікассо, які були заховані під іншими полотнами.

Як пише nplus1, нейромережа може перенести стилістику одного зображення на інше.

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Ця нейромережа вже допомогла відновили картину, яку виявили під картиною Пікассо "Старий гітарист". Під цим малюнком була зображена жінка. Щоб її розфарбувати, фахівці звернулися до стилю картини "Життя".

Штучний інтелект відновив картину Пікассо

Відновлена картина Пікассо

Також була відновлена ​​картина, розміщена під твором "Жебрачка, що сидить навпочіпки". Ця картина була нанесена поверх чужого твору. Ймовірно, інша картина належить пензлю Сантьяго Рузінолу.

Щоправда, відгадати на 100% точно, як виглядала картина під іншим малюнком, алгоритм не може. Розробники наголошують, що алгоритм потребує доопрацювання. Однак, такий спосіб відновлення загублених картин показує потенціал використання сучасних технологій в мистецтві.

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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект Мистецтво
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