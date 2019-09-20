Штурм Зони 51 у США: пряма трансляція

Завсідники соцмереж таки зібрались пробратись на американську військову базу – Зону 51. Активісти також проводять онлайн-трансляцію штурму Зони 51. Як відомо, сам штурм організатори запланували на 16:00 за київським часом.

Ідея про штурм з’явилась у соціальній мережі Facebook. Навіть мають свій девіз "Вони не можуть зупинити усіх із нас!". Організатором акції стала спільнота Shitposting cuz im in shambles, яке публікує різні меми та жарти.

До теми: Користувачі Facebook вирішили штурмувати Зону 51: веселі меми

Штурм зони 51 у США: відеотрансляція

Тож починалось все як невинний жарт. Однак, американці сприйняли його дуже серйозно. На подію, за різними даними, підписалось кілька мільйонів користувачів.

Що таке Зона 51? Це секретна військова база США, розташована на півдні штату Невада. Це дуже засекречений військовий об’єкт. Існування Зони влада США визнала тільки в 2013 році.



Тож навколо об’єкта існувало чимало міфів та легенд. Найпопулярніша тема – дослідження інопланетян. Про це знято чимало фільмів та серіалів. За офіційними даними, в Зоні 51 розробляють експериментальні літальні апарати і системи озброєння.

До речі, військове керівництво Зони вже попередило активістів, що об’єкт під суворою охороною, тож військовим дозволено стріляти на ураження.

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