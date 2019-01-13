Шведська компанія презентувала "розумний" перцевий балончик

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"Розумні" перцеві балончики від Plegium
"Розумні" перцеві балончики від Plegium / Фото з відкритих джерел

Шведська компанія Plegium на технологічній виставці CES-2019 у Лас-Вегасі презентувала "розумний" перцевий балончик. До його фантастичних функцій відносять – сирену, а також визначення та передачу інформації про геолокацію об'єкта.

Про це повідомили на сайті NewsAtlas.

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"Розумний" балончик має кращі засоби безпеки, ніж звичайний. Він через Bluetooth з’єднується з додатком у телефоні (працює на iOS та Android) та може відправляти повідомлення екстреним контактам про те, що цим балончиком скористувалися. Крім того, додаток надсилає дані, де ним скористувалися, з геолокацією на Google картах.

Гучність сирени балончику – 130 децибелів. У пристрій вбудували лампи, на думку розробників, вони допоможуть націлитися на нападника й дезорієнтувати його за допомогою світла.

Відео презентація "розумного" балончика від Plegium

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Теги: Техно Ґаджети
Джерело: Техно
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