Скільки українців користуються інтернетом – пізнавальна статистика

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Скільки українців користуються інтернетом
Скільки українців користуються інтернетом / unsplash.com

Зараз в Україні користуються інтернетом 26 мільйонів людей. У цю цифру входять абоненти мобільних і дротових підключень. Ці дані надала Державна служба статистики України.

Бездротове підключення обрали 20 мільйонів користувачів, при цьому фіксованим доступом користуються 5,3 мільйона користувачів.

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Для порівняння, у 2017 році в Україні було 23,6 мільйонів абонентів. У відомстві уточнили, що побільшало користувачів бездротової мережі.

Окрім того, в Україні нарахували 53,9 мільйона абонентів мобільного зв'язку і 2,2 мільйона користувачів кабельного ТБ.

Вже майже рік українці мають змогу користуватись мобільним 4G інтернетом. Про його переваги дивіться у відео.

 

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Теги: Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
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