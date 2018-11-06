Скільки заробляють топ-менеджери IT в Україні: інфографіка
У рекрутинговому агентстві Indigo провели дослідження та визначили, скільки заробляють українські IT-шники та що їх мотивує. У дослідженні взяли участь 167 українських топ-менеджерів.
Про це пише видання AIN.UA.
Зокрема, серед описуваних були 130 чоловіків і 37 жінок. Вік більшості учасників опитування (97 осіб) від 31 до 40 років.
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Скільки заробляють топ-менеджери в IT
Ці топ-менеджери в середньому заробляють 5000 доларів (140 тисяч гривень). Тут також простежується гендерна нерівність, адже жінки серед топ-менеджерів заробляють в два рази менше.
Жінки заробляють вдвічі менше
Скільки заробляють топ-менеджери IT: порівняння у катерогії віку
Які бонуси отримують IT-шники
У 38,3% опитаних топ-менеджерів не отримують жодних бонусів. У 25% бонуси нараховуються за підсумками року, а у 23% – щокварталу.
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Щодо мотивації, то більшої половини опитаних є можливість працювати за гнучким графіком, у 33% - безкоштовно вчитися, також 31% отримують індивідуальну медичну страховку (у 11% опитаних страховка поширюється також на подружжя і дітей).
Найвищий рівень заробітної плати в компаніях, заснованих в США. На другому місці – Європа, а на третьому – Росія.
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