Скільки заробляють українські IT-шники: середня зарплата по посадах
Найвища середня зарплата в українських IT-шників становить 5 тисяч доларів. Таку зарплату отримують Director of Engineering та System Architect.
Ці дані опублікував портал для програмістів DOU.
Статистику створили на основі анонімного опитування, яке проводилось з грудня 2018 року по січень 2019 року. У ньому взяли участь 10 379 осіб.
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Середні зарплати за посадами:
Зарплати Java не-Android і Java Android-розробників
Зарплати Java, C # і C ++ розробників
Зарплати Android розробників: Java vs Kotlin
Зарплати Objective-C і Swift-розробників
Зарплати PHP, Python і Ruby-розробників
Зарплати JavaScript-розробників
Зарплати QA
Зарплати сисадмінів і DevOps-інженерів
Зарплати менеджерів
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