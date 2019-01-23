Скільки заробляють українські IT-шники: середня зарплата по посадах

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Скільки заробляють українські IT-шники
Скільки заробляють українські IT-шники / unsplash.com

Найвища середня зарплата в українських IT-шників становить 5 тисяч доларів. Таку зарплату отримують Director of Engineering та System Architect.

Ці дані опублікував портал для програмістів DOU.

Статистику створили на основі анонімного опитування, яке проводилось з грудня 2018 року по січень 2019 року. У ньому взяли участь 10 379 осіб.

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Середні зарплати за посадами:

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплати Java не-Android і Java Android-розробників

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплати Java, C # і C ++ розробників

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплати Android розробників: Java vs Kotlin

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплати Objective-C і Swift-розробників

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплати PHP, Python і Ruby-розробників

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплати JavaScript-розробників

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплати QA

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплати сисадмінів і DevOps-інженерів

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплати менеджерів

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Теги: Техно IT-бізнес
Джерело: Техно
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