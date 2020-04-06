Skype додав можливість спілкуватися без реєстрації і встановлення додатка
Реєстрація в Skype – процедура нескладна. Але забути пароль від аккаунта легше, ніж здається, та й не завжди хочеться "світити" свої дані на чужому устрої, якщо раптом знадобилося зробити дзвінок далеко від дому. Рішення обох проблем Microsoft представила в новій версії популярного додатка – встановити сеанс відеозв'язку, тепер можна навіть без облікового запису і скачування програми на ПК.
Нова функція Skype під назвою Meet Now дозволяє створювати унікальне посилання для відправки будь-якому співрозмовнику з доступом до інтернету. Нову функцію Skype анонсував у своєму твітері.
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Як це працює
Після того, як користувач переходить за посиланням, він відкриє веб-версію програми з вікном відеочату, а в разі, якщо додаток у нього все ж встановлено, програму буде запущено і підключено до бесіди автоматично. Термін дії посилання становить до 30 днів, тому сеанс зв'язку можна запланувати заздалегідь.
Також Meet Now дозволяє використовувати деякі з основних функцій Skype – наприклад, запис відео для повторного перегляду і розмиття фону, щоб не напружуватися через неприбрані кімнати. Крім того, учасники конференції можуть легко ділитися презентаціями, документами і проєктами в рамках сеансу.
Веб-клієнт Skype вже доступний на платформах, Windows 10, Android, iOS, macOS і Linux.
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