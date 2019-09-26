Смарт-годинник Apple Watch Series 5 розібрали: що він приховує

"Під ніж" експертів iFixit потрапив розумний годинник Apple Watch Series 5, який вендор представив на осінній презентації. Спеціалісти популярного ресурсу перевірили придатність до ремонту ґаджета та виявили за рахунок чого виробнику вдалося зберегти автономність новинки.

Особливості Apple Watch Series 5. Однією з головних відмінностей новинки від попередника стала ємність вбудованого акумулятора. Модель в 40-міліметровому корпусі отримала значну прибавку в 10%, а для версії 44 міліметри цифра виявилася скромніше – 1,4%, повідомляє ресурс iFixit.

Читайте також: Apple Watch врятував життя велосипедистові

Візуальних відмінностей між двома поколіннями годинників майже немає, але під "капотом" можна помітити низку змін. П'яте покоління отримало дисплей, виконаний за технологією LTPO, новий датчик освітленості, а також поліпшені гіроскоп та компас.

В Apple Watch Series 5, крім збільшеного вдвічі обсягу вбудованої пам'яті, використовується нова однокристальна система Apple S5. При цьому процесор і графічний прискорювач новинки ідентичні моделі Series 4 – імовірно, основні відмінності між пристроями полягають в енергоефективності.

Ремонтопридатність годинника. Процедура розбірки не змінилася з минулого року: для "розтину" годинника знадобиться нагріти корпус, для кріплення частини елементів якого використаний клей. Акумулятор можна від'єднати від системної плати, тільки при майже повному розбиранні ґаджета. З урахуванням невеликої кількості модулів ремонтопридатність Apple Watch Series 5 оцінили в 6 з 10 можливих балів за шкалою iFixit.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно