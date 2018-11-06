Смарт-годинник Huawei Watch GT представили в Україні: ціна

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Huawei Watch GT: ціна в Україні
Huawei Watch GT: ціна в Україні / tehnot.com

Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні презентував в Україні новий смарт-годинник Huawei Watch GT. З 5 листопада буде доступне попереднє замовлення новинки.

Про це пише видання tehnot.com.

Розумний годинник вміє відстежувати щоденну фізичну активність, отримувати консультації зі спортивних тренувань, а також надавати рекомендації з підтримки фізичної форми.

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Окрім того, Huawei Watch GT оснащений інтелектуальним алгоритмом збереження енергії. Як запевняють розробники, на одному заряді батареї пристрій може працювати до 14 днів в режимі активного використання і до 30 днів стандартного користування.

Характеристики Huawei Watch GT

Пристрій отримав AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,39 дюйма та роздільною здатністю 454×454 пікселів. Інженери обіцяють, що екран буде чітким навіть при яскравому сонячному світлі.

Корпус виготовлений із нержавіючої сталі холодної гарту 316L із керамічним безелем зі спеціальним алмазоподібним покриттям DLC (Diamond Like Carbon). Тож годинник відрізняється міцністю та стійкістю до подряпин. Також пристрій отримав захист від води – він має витримати занурення на глибину до 50 м протягом 10 хвилин.

Huawei Watch GT

Huawei Watch GT отримав міцний корпус

Пристрій може підключатися до GPS, GLONASS і GALILEO. Також смарт-годинник може повідомляти користувачів про пропущені дзвінки та отримані повідомлення в різних месенджерах, а також має функцію будильника.

Ціна Huawei Watch GT

Рекомендована вартість смарт-годинника – 6 999 гривень. При цьому, за попереднім замовленням новинку можна купити за 5 999 гривень.

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Теги: Huawei Техно Ґаджети
Джерело: Техно
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