Смарт-продукти Huawei на MWC 2019: компанія підкреслила свою причетність до розвитку 5G

На Всесвітньому мобільному конгресі 2019 підрозділ Huawei Consumer Business Group (CBG) представив низку нових продуктів. Серед них – удосконалений ноутбук Huawei MateBook X Pro, нові мейнстрім-ноутбуки Huawei MateBook 13 і Huawei MateBook 14, складаний 5G-смартфон Huawei Mate X та перший комерційний 5G-роутер на базі Balong 5000 – Huawei 5G CPE Pro.

Ці пристрої гарантують користувачам високошвидкісне з'єднання і дозволяють завжди бути на зв'язку.

З настанням ери необмежених можливостей все більше споживачів шукають унікальний досвід. Підтримуючи поширення гіперзв'язку 5G, компанія Huawei Consumer BG залишається вірною стратегії інтелектуальних екосистем для будь-яких сценаріїв використання. Ми не пошкодуємо зусиль, щоб люди вдома або в офісі могли завжди бути на зв'язку. Ми створимо провідне світове 5G-підключення для всіх сфер "розумного" способу життя, яке не має аналогів,

– коментує Річард Ю (Richard Yu), генеральний директор бізнес-підрозділу Huawei CBG.

Удосконалений Huawei MateBook X Pro

На конгресі MWC 2018 компанія Huawei представила перший у світі ноутбук з дисплеєм FullView – Huawei MateBook X Pro. У ньому поєднуються дивовижна портативність, преміальний дисплей FullView, передова продуктивність та інтелектуальне підключення. Перший Huawei MateBook X Pro ознаменував початок епохи ноутбуків з ультратонкими рамками екрана і послужив віхою у становленні Huawei як помітного гравця ринку ПК. На MWC 2019 року компанія Huawei представила оновлену версію Huawei MateBook X Pro. Пристрій має всі характеристики флагманського ноутбука: привабливий дизайн, інновації та штучний інтелект. Таким чином, Huawei MateBook X Pro виводить продуктивність і всеосяжні можливості взаємопідключення флагманських ноутбуків на новий рівень.

Поєднуючи майстерність і технології, Huawei MateBook X має суцільнометалевий матовий корпус преміум-класу, оброблений на піскоструминному верстаті. Новітній флагман Huawei доступний у двох кольорах корпусу: Mystic Silver ("Таємничий срібний") і Space Grey ("Космічний сірий"). Ноутбук оснащено 13,9-дюймовим 3K-дисплеєм Ultra FullView зі співвідношенням екрана до корпусу 91%. Окрім того, він підтримує 10-точкову технологію Multi-Touch і першу в світі функцію "Знімок екрана за допомогою жестів" (Finger Gestures Screenshot) (доступні у версіях з PC Manager 9.1 чи вище) яка дозволяє користувачам по-новому, більш інтуїтивно взаємодіяти з пристроями.

Huawei MateBook X Pro – неймовірно потужний пристрій з процесором Intel Core i7 8565 восьмого покоління і графічним процесором NVIDIA GeForce MX250 з 2 ГБ пам'яті GDDR5. Він також оснащений широкосмуговим Wi-Fi, Bluetooth 5.0 і портом Thunderbolt 3 для роботи протягом усього дня. Звукова система Dolby Atmos забезпечує неймовірний ефект присутності в кінотеатрі незалежно від того, де перебуває користувач.

В основі цього всеосяжного досвіду лежить інтелектуальний взаємозв'язок. Huawei MateBook X Pro оснащено функцією Huawei Share 3.0 OneHop (детальнішу інформацію про Huawei MateBook X Pro ви можете отримати на офіційному сайті Huawei Consumer BG) яка спрощує передачу даних між ноутбуками Windows і смартфонами Android. Huawei Share 3.0 підтримує не лише передачу зображень і відео між ПК і смартфонами, але й двосторонню передачу документів. Також стало простіше робити запис екрана. Струснувши телефон і натиснувши "PC Huawei Share" на комп'ютері, ви перешлете на смартфон запис екрана ноутбука. Компанія Huawei також розробила власну функцію спільного використання буфера обміну Clipboard Sharing, яка дозволяє користувачам відправляти скопійований контент з одного пристрою на інший, який знаходиться поблизу. При цьому використовується один синхронізований буфер обміну.

Нові мейнстрім-ноутбуки Huawei MateBook 13 та Huawei MateBook 14

Інноваційні та інтелектуальні нові стильні ноутбуки Huawei MateBook 13 і Huawei MateBook 14 дарують споживачам новітні технології. У них поєднуються дисплеї FullView,висока продуктивність, виняткова портативність, та стильний зовнішній вигляд. Це техніка наступного покоління. Незважаючи на те, що ці революційні ноутбуки розраховані на масового споживача, вони підтримують інтелектуальний взаємозв'язок між смарт-пристроями і ПК, визначаючи, як пристрої можуть взаємодіяти і з'єднуватися один з одним.

Huawei MateBook 13 і Huawei MateBook 14 розраховані на молодих покупців. Вони оснащені ефектним безрамковим екраном FullView зі співвідношенням сторін 3:2 і підтримують 10-точкову технологію Multi-Touch. Обидва ноутбуки мають нові зручні функції, такі як "Знімок екрана за допомогою жестів" (доступні для версій з тачскріном з PC Manager 9.1 і вище), що свідчить про орієнтованість на споживача.

Huawei MateBook 14 отримав властиві для свого сімейства характеристики: дисплей FullView, чудову якість збірки, вишуканий дизайн і неймовірну продуктивність. Він встановлює новий еталон для 14-дюймових ноутбуків завдяки новому стандарту дисплея, високій продуктивності і можливостям взаємного підключення пристроїв.

Huawei MateBook 14 оснащено процесором Intel Core i7-8565U до восьмого покоління включно і NVIDIA GeForce MX250. Він не перегрівається завдяки новій конструкції вентилятора, яка краще розсіює тепло. Місткість 57,4 Вт/год (типове значення) та інтелектуальне енергоощадне рішення Huawei забезпечують тривалий час роботи ноутбука від акумулятора.

Тим часом ноутбук Huawei MateBook 13 встановлює нові стандарти дисплея, продуктивності і міжплатформової взаємодії в сегменті 13-дюймових мейнстрім-ноутбуків. Він оснащений процесором Intel Core i7-8565U до 8-го покоління включно, графічним процесором NVIDIA GeForce MX150 і системою охолодження Huawei Shark Fin Fans 2.0. Остання має два вентилятори з вищою швидкістю обертання лопатей і інтенсивнішим потоком повітря. Завдяки ефективній системі охолодження ноутбук не перегрівається і працює безшумно навіть при високих навантаженнях. Huawei MateBook 13 оснащено дисплеєм FullView зі співвідношенням сторін 3:2 і 10-точковою технологією Multi-Touch, а також із співвідношенням екрана до корпусу 88%.

Щоб підвищити зручність роботи з ПК-пристроями Huawei, компанія пропонує більш інтелектуальний спосіб взаємодії пристроїв – Huawei Share 3.0 з функціями OneHop і Clipboard Sharing (Детальнішу інформацію про Huawei MateBook 13 і Huawei MateBook 14 ви можете отримати на офіційному сайті Huawei Consumer BG) для швидкої і простої міжплатформової інтелектуальної взаємодії між смартфонами і ПК. Серед інших функцій, які розроблялися з думкою про молодих споживачів, таких як випускники вузів і молоді фахівці, – Finger Gestures Screenshot (доступна для версій з тачскріном з PC Manager 9.1і вище), Fingerprint Button 2.0, Dolby Atmos та інші. Їх оцінять ті, кому потрібне постійне підключення на ходу і взаємне підключення різних пристроїв.

Складаний 5G-смартфон Huawei Mate X

Смартфон Huawei Mate X успадкував гени серії Huawei Mate. Цей пристрій – крок на незвідану територію. Huawei Mate X являє собою 5G-смартфон зі складаним екраном, можливостями ШІ та абсолютно новим режимом взаємодії. Таке поєднання дає старт новому поколінню смартфонів і гарантує споживачам безпрецедентний досвід користування.

У результаті сміливих експериментів Huawei з новими форм-факторами з'явився пристрій 2 в 1. Смартфон-планшет Huwaei Mate X об'єднує стиль і технології: він має гнучку OLED-панель і механічний шарнір Falcon Wing Mechanical Hinge. Легкий складаний смартфон отримав новий колір корпусу Interstellar Blue ("Міжзоряний синій"), який втілює красу технологій і встановлює більш високу планку для смартфонів.

Huawei Mate X – більше, ніж просто смартфон або планшет. Гнучкий складаний OLED-дисплей FullView і найшвидший у світі 5G-чипсет Balong 5000 гарантують новий режим взаємодії, в якому поєднуються великий екран і портативність. У режимі планшета Huawei Mate X надзвичайно високопродуктивний. Він вирізняється унікальною багатозадачністю: два екрани можна використовувати одночасно для виконання кількох завдань. Таким чином, створюється враження користування стаціонарним ПК.

Huawei завжди оснащувала свої флагманські смартфони потужними камерами, і Huawei Mate X – не виняток. Завдяки складаній конструкції смартфона система камер одночасно є основною і фронтальною, що дарує революційні враження від фотозйомки.

Huawei має всі передумови стати лідером епохи 5G завдяки розробці та впровадженню новітніх технологій у сфері виробництва і комунікацій. Оснащений першим у світі 7-нм чипсетом багаторежимного 5G-модема Balong 5000, у майбутньому Huawei Mate X стане еталоном 5G-смартфонів.

Гаджет отримав акумулятор з підвищеною ємністю 4500 мА*год, який підтримує Huawei SuperCharge, відповідаючи вимогам щодо підвищення продуктивності батареї в епоху 5G.

Huawei 5G CPE Pro: 5G для "розумного" дому

Чипсет Balong 5000 офіційно відкриває еру 5G. Він підтримує широку лінійку 5G-продуктів, включаючи смартфони, пристрої домашнього широкосмугового зв'язку, пересувні пристрої і 5G-модулі. Balong 5000 відкриє нові можливості використання 5G у різних умовах.

5G-модем Huawei 5G CPE Pro працює на базі Balong 5000 і підтримує бездротові з'єднання 4G і 5G. Це новий стандарт для домашніх пристроїв CPE. Користувачі 5G зможуть завантажувати високоякісні відео розміром 1 ГБ всього за три секунди, а також без затримок стрімити відео з роздільною здатністю 8K. Крім того, Huawei 5G CPE Pro можуть використовувати малі та середні бізнеси для забезпечення надшвидкого широкосмугового доступу до мереж.

Huawei 5G CPE Pro підтримує протоколи Huawei HiLink, що відкриває нові можливості «розумних» будинків в епоху 5G.

В епоху розвитку 5G компанія Huawei є лідером галузі, поставляючи комплексні системи. Це єдиний виробник, котрий пропонує повний набір обладнання та рішень для 5G-мереж, включаючи чипи, модеми, хмарні сервіси і мережі. Huawei прагне й надалі відкривати нові можливості та переваги 5G-мереж, забезпечуючи максимально інтелектуальні рішення для користувачів.

Про компанію

Корпорація Huawei – світовий лідер в області інформаційно-комунікаційних технологій, постачальник пристроїв №2 згідно з даними IDC за 3-й квартал 2018 року з часткою на світовому ринку 14,6%. Продукція компанії представлена в понад 170 країнах. Співробітниками з досліджень і розробок Huawei створено більше 70 000 продуктів і рішень. У компанії 16 дослідницьких центрів по всьому світу.

Huawei посіла 48-е місце в рейтингу найдорожчих брендів світу 2018 року за версією BrandZ і 68-е місце в рейтингу найкращих світових брендів (Top 100 Interbrand 2018 Best Global Brands). Також компанія посідає 25-у позицію в рейтингу найдорожчих брендів за 2018 рік за версією Brand Finance. За версією Forbes Huawei посіла 79-е місце в рейтингу 100 найдорожчих брендів світу 2018 року.

Huawei Consumer BG – підрозділ компанії з виробництва споживчої електроніки: смартфони та планшети, роутери та модеми, а також інше обладнання, що поєднує в собі інноваційні технології і стильний дизайн. Компанія – один зі світових лідерів з поставок смартфонів. На українському ринку присутня з 1998 року. Сьогодні більшість операторів як мобільного, так і фіксованого зв'язку України користується і довіряє якості пристроїв Huawei. За час присутності компанії на ринку мільйони українців стали власниками пристроїв Huawei. Офіційне сервісне обслуговування проводиться з 2007 року і доступне на всій території країни.