Смартфон ASUS ROG Phone 2 першим отримає потужний процесор Snapdragon 855 Plus

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ASUS ROG Phone
ASUS ROG Phone / Digital Trends

Після анонсу флагманської мобільної платформи Snapdragon 855 Plus в мережі почала з’являтися інформація щодо перших пристроїв на базі чіпа. Компанія ASUS анонсувала ігровий смартфон ROG Phone 2 із неймовірною продуктивністю.

ASUS поки не розкриває докладних технічних характеристик нового флагмана, але вже підтвердила, що він буде побудований на базі нового чіпсета Qualcomm.

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Особливості нового процесора. У порівнянні з оригінальним ROG Phone він отримає відчутну прибавку продуктивності. Відмінність Plus-версії Snapdragon 855 від базової полягає в збільшенні тактової частоти процесора з 2,84 ГГц до 2,96 ГГц і підвищенні потужності графічного прискорювача Adreno 640 на 15%.

ASUS ROG Phone 2
ASUS ROG Phone 2 першим отримає процесор Snapdragon 855 Plus

У перший ROG Phone встановлювалися спеціальні версії Snapdragon 845, які були розігнані до 2,96 ГГц. Snapdragon 855 Plus поставляється зі штатною частотою 2,96 ГГц, отже є ймовірність, що процесор ROG Phone 2 розженуть до 3 ГГц.

До того ж у мережі вже з'явилися перші "живі" фотографії смартфона.

ASUS ROG Phone 2
ASUS ROG Phone 2 показали на "живих фото"

ASUS ROG Phone 2
ASUS ROG Phone 2 представлять 23 липня

Раніше ASUS ROG Phone 2 засвітився в базі відразу трьох китайських регуляторів під кодовими номерами ASUS_I001DA і ASUS_I001DB, що вказує на вихід відразу двох версій смартфона. Відрізнятися вони будуть потужністю бездротової зарядки: 30 або 18 Вт. Однією з фішок новинки стане дисплей з частотою оновлення 120 Гц.

Дата презентації та ціна. Презентація ASUS ROG Phone 2 відбудеться 23 липня. Ціну та детальні характеристики смартфона компанія оголосить пізніше.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Asus Qualcomm Snapdragon 855
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