Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) виходить на український ринок: ціна

В Україні стартували продажі нового смартфону компанії ASUS, що отримав назву ZenFone Max Pro (M2). Серед головних особливостей новинки потужна батарея та наявність модуля NFC для безконтактної оплати девайсом.

Про це пише видання tehnot.com.

ZenFone Max Pro (M2) оснащений 6,3-дюймовим екраном із співвідношенням сторін 19:9 і роздільною здатністю Full HD+ (2280×1080 пікселів). Додатковий захист забезпечує покриття захисним склом Corning Gorilla Glass 6.

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Працює новинка на процесорі Qualcomm Snapdragon 660 із технологією штучного інтелекту Qualcomm AI Engine.

Основна камера подвійна з головним сенсором Sony IMX486 із роздільною здатністю 12 Мп та додатковим на 5 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 13 Мп.

Ємність батареї становить 5000 мАг. За запевненням розробників, цього достатньо для 35 днів автономної роботи в режимі очікування та до 45 годин у режимі розмови.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ZenFone Max Pro (M2) Дисплей

Діагональ: 6,3 дюйма

Роздільна здатність: 2280×1080 пікселів

Роздільна здатність: 2280×1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 Відеопроцесор Adreno 512

Adreno 512 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 12 + 5 Мп

​Фронтальна: 13 Мп

Основна: 12 + 5 Мп ​Фронтальна: 13 Мп Акумулятор 5000 мАг

5000 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

Також у продажі з’явиться і молодша версія смартфона – ZenFone Max (M2), що отримала 6,3-дюймовий дисплей, процесор Snapdragon 632 і акумулятор ємністю 4000 мАг.

Ціна ZenFone Max Pro (M2) та ASUS ZenFone Max (M2)

ZenFone Max Pro (M2) на українському ринку можна придбати за 8999 гривень (6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті).

ZenFone Max (M2), яка оснащена 4 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 32 ГБ, оцінена у 5499 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ZenFone Max Pro (M2) Дисплей

Діагональ: 6,3 дюйма

Роздільна здатність: 1520х720 пікселів

Роздільна здатність: 1520х720 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 632

Qualcomm Snapdragon 632 Відеопроцесор Adreno 506

Adreno 506 Пам'ять Оперативна: 3/4 ГБ

Вбудована: 32/64 ГБ

Оперативна: 3/4 ГБ Вбудована: 32/64 ГБ Камера Основна: 13 + 2 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 13 + 2 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

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