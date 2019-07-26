Смартфон Huawei nova 5i Pro представили офіційно: топові характеристики та приємна ціна

Компанія Huawei офіційно представила смартфон, який отримав назву nova 5i Pro. Головними особливостями пристрою стали продуктивна начинка, основна камера із чотирма сенсорами та приємна ціна.

Дизайн та дисплей Huawei nova 5i Pro. Смартфон отримав корпус зі скла і металу. Його обладнали 6,26-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + (2340 x 1080 пікселів) і співвідношенням сторін 19,5:9. Додатково екран моделі покритий захисним шаром, який знижує навантаження на очі користувача, повідомляє Gizmochina.

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Основні характеристики Huawei nova 5i Pro. "Серцем" новинки став 8-ядерний процесор Kirin 810, виготовлений за 7-нанометровим техпроцесом, що підтримує технологію програмної оптимізації GPU Turbo 3.0.



Смартфон Huawei nova 5i Pro представили офіційно

Залежно від конфігурації, обсяг оперативної пам'яті Huawei nova i5 Pro становить 6 або 8 ГБ, а вбудованого накопичувача – 128 або 256 ГБ. Окрім того, передбачено гібридний SIM-слот для установки microSD-карт.

Ємність акумулятора з підтримкою швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт становить 4000 мАг.



Huawei nova 5i Pro отримав чотири модулі основної камери

Смартфон працює під управлінням Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9.1.

Камери Huawei nova 5i Pro. Однією з головних фішок Huawei nova 5i Pro стала основна камера, що складається відразу з чотирьох сенсорів: 48-мегапіксельного основного зі світлосилою f / 1.8, 8-мегапіксельного ширококутного модуля і 2-мегапіксельних об'єктивів для макрозйомки і створення ефекту боке.

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Фронтальна камера оснащена сенсором з роздільною здатністю 32-мегапікселя. І основна, і фронтальні камери підтримують технологію компонування пікселів "чотири в одному" для отримання чітких знімків при поганому освітленні.



Huawei nova 5i Pro надійде в продаж вже 2 серпня

Дата виходу та ціна Huawei nova 5i Pro. У продаж Huawei nova 5i Pro в чорному, зеленому та синьому кольорах корпусу надійде 2 серпня.

Вартість молодшої моделі з 6/128 ГБ пам'яті становить 319 доларів (близько 8 200 гривень). Версія на 8/128 ГБ обійдеться в 363 долари (близько 9 250 гривень), а флагманська модифікація Huawei nova 5i Pro з 8/256 ГБ пам'яті буде коштувати 407 доларів (близько 10 400 гривень).

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