Смартфон Huawei P20 Pro істотно подешевшав в Україні

Один із найкращих камерофонів на ринку – флагманський смартфон Huawei P20 Pro – подешевшав в Україні одразу на 7 тисяч гривень.

Про це заявили у підрозділі Consumer Business Group (CBG), передає tehnot.com. Смартфон буде доступний за рекомендованою ціною 22 999 гривень, що на 7 тисяч нижче, ніж він коштував на старті продажів.

Читайте також: Побити свій же рекорд: смартфон Sony Xperia XZ4 отримає камеру на 52 мегапікселі

Чим цікавий

Безперечно, камерами.Huawei P20 Pro називають одним із найкращих смартфонів для фото. Основна камера має три модулі Leica з 40 Мп RGB-датчиком, 20 Мп монохромний сенсор і 8 Мп датчик з телеоб'єктивом. Крім того, пристрій підтримує технологію стабілізації зображення за допомогою штучного інтелекту Huawei AIS. Також камера добре знімає в умовах слабкого освітлення. Користувачеві надається 500 різних сценаріїв в 19 режимах зйомки з автоматичним підбором налаштувань.

Huawei P20 Pro: відеоогляд

У популярному рейтингу DxOMark, на якому протестували камеру P20 Pro, він став першим пристроєм, що набрав понад 100 очок. Наразі жоден інший смартфон не перевершив цей показник.

Щодо інших характеристик, то Huawei P20 Pro оснащений OLED-дисплеєм з діагоналлю 6,1 дюйма. Працює він на чіпі Kirin 970 у парі з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті. Ємність батареї складає 4000 мАг.

Huawei P20 Pro подешевшав одразу на 7 тисяч

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно